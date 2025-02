Bei der amerikanischen Fluggesellschaft United Airlines wird laut darüber nachgedacht, möglicherweise schon bald nicht nur von New York, sondern auch von Washington nach Mallorca zu fliegen. Wenn sich die Strecke ab dem Flughafen Newark, von dem es erneut ab dem Frühjahr auf die Insel geht, weiter so rechne, werde man in dieser Hinsicht handeln, sagte der Verkaufschef für Spanien der Airline, Antonio del Toro, der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Die USA und die Insel rücken in dieser Saison deutlich enger zusammen: Die Sitzplatzkapazitäten in den Fliegern von United Airlines sollen um mehr als 50 Prozent aufgestockt werden. Gleichzeitig soll die Flugfrequenz zwischen New York-Newark und Palma von bislang drei auf vier Verbindungen pro Woche erhöht werden.

Flugzeugwechsel ab dem Frühling Um der wachsenden Nachfrage nach Mallorca-Tickets gerecht zu werden entschied man sich für einen Flugzeugwechsel. Flog man die US-Urlauber in den vergangenen Jahren mit einer Boeing 767-300 über den Atlantik, soll es in diesem Jahr eine modernere und größere Boeing 767-400 sein. Zudem hat sich US-Airline dazu entschlossen, die gegenwärtig einzige Direktverbindung aus den USA nach Mallorca bis zum 24. Oktober aufrechtzuerhalten. In den Vorjahren fand der letzte Flug der Saison etwa einen Monat früher statt.