Statt Regen gibt es in diesen Tagen auf der Insel richtig viel Sonnenschein. Höchste Zeit, zu einem Strand zu gehen. MM hat für Sie die schönsten Buchten recherchiert, die sich auch im Winter lohnen. Denn momentan sind die meisten Strände auf Mallorca nicht überlaufen, so können Sie das türkise Wasser genießen und die Wintersonne tanken.

Portals Vells

Dieser Tipp ist besonders für diejenigen geeignet, die eine schöne Bucht ohne Wanderung erreichen wollen. An der Dreifingerbucht im Südwesten Mallorcas können Sie bequem parken und gleich mehrere Buchten entdecken. Zum einen Portals Vells und gleich daneben liegt die Cala Mago.

Cala Santanyí

Wenn Sie den Süden der Insel lieben, schauen Sie doch einmal an der Cala Santanyí vorbei. Sie besticht mit klarem Wasser, einem schönen Strand und der guten Erreichbarkeit. Auch in der Umgebung gibt es noch viele schöne Buchten zu entdecken, beispielsweise die Cala Llombards.

Cala Deià

Eine Autofahrt durchs Tramuntana-Gebirge an und für sich ist schon ein Erlebnis. Beim nächsten Halt zwischen den Bergdörfern Sóller und Valldemossa können Sie dieses Juwel entdecken: Die Cala Deià. Gleich unterhalb des Ortes Deià finden Sie die Bucht, die zwar nicht so viel Sandstrand bietet, dafür aber beeindruckende Felsenformationen. In den vergangenen Monaten waren auch einige Prominente zu Gast, wie die Schauspielerinnen Salma Hayek und Nicole Kidman. In der Stille des Winters ist die Cala Deià ganz besonders.

Cala Varques

Im Osten Mallorcas – zwischen Portocolom und Porto Cristo – liegt die Cala Varques. Im Sommer ist sie generell sehr überfüllt und die umliegenden Straßen von parkenden Autos gesäumt. In den Wintermonaten können Sie diese tolle Bucht entdecken und die Sonne genießen, ohne Menschenmassen zu begegnen. Das Parken in der Nähe ist kein Problem.

Cala Marmols

Dieser Strand-Tipp ist eher für Wanderfreunde gedacht. Denn nur wer bereit ist, von der Ma-6110 abzubiegen, sein Auto irgendwann abzustellen und eine längere Wanderung in Kauf zu nehmen, wird die spektakulär gelegene Cala zu Gesicht bekommen. Die Cala Marmols gilt als eine der verwunschensten, aber auch als eine der schönsten der gesamten Insel