Mehr als zwei Millionen Touristen haben im vergangenen Jahr ihren Urlaub auf den Balearen verbracht, ohne für ein Hotel oder eine Wohnung zu bezahlen. Die Tourismusbilanz für das Jahr 2024 zeigt sehr ähnliche Zahlen wie im Vorjahr, obwohl die Zahl der Touristen, die weder Hotel noch Miete zahlen, im Vergleich zu 2023 um 2,26 gesunken ist. 2,2 Millionen Menschen übernachteten entweder bei Freunden und Bekannten auf der Insel oder – so mutmaßt der Hoteliersverband – kommen in illegalen Ferienwohnungen und -häusern unter.

Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Montagmorgen und hat die Tourismus- und Übernachtungszahlen genau ausgewertet. Eine Aufschlüsselung der Urlauberzahlen des vergangenen Jahres zeigt, dass fast eine weitere Million Touristen, insgesamt 976.156, ihren Urlaub auf den Balearen in ihren eigenen Immobilien verbringen. Zusammen mit den 2,2 Millionen, die bei Freunden übernachten, ergibt sich, dass 17 % der Besucher der Inseln während ihres Urlaubs auf den Inseln nicht für ihre Unterkünfte bezahlen.

Diese Gesamtzahl der Touristen, die weder in Hotels noch in Ferienwohnungen untergebracht sind, erklärt das Paradoxon, wie es möglich ist, dass die Inseln an einem einzigen Tag im August die Zahl von zwei Millionen Menschen erreichen können, während die Zahl der gebuchten Hotelbetten weniger als 600.000 beträgt. Ein Teil dieser Besucher kommt mit Kreuzfahrtschiffen oder Privatbooten auf den Insel an, aber die große Mehrheit sind die Touristen, die bei Freunden oder in ihren Zweitwohnungen übernachten.

Die regelmäßig vom spanischen Tourismusministerium veröffentlichte Frontur-Studie über die Touristenströme im Land zeigen ein sehr auffälliges und überraschendes Element: Die Zahl der Personen, die in gemieteten Unterkünften übernachteten, ist im Vergleich zum Vorjahr um 19,37 % gesunken. Im Jahr 2024 übernachteten insgesamt 1,6 Millionen Touristen in Ferienwohnungen- und häusern, im Vergleich zu 2,06 Millionen im Vorjahr.

Dieser Rückgang bedeutet, dass Hotels im vergangenen Jahr die beliebteste Übernachtungsart waren. Von den 18,7 Millionen Touristen, die auf die Balearen kamen, übernachteten laut der Studie 13,3 Millionen in Hotels, Hostels oder ähnlichen Einrichtungen. Dies ist ein Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr und bedeutet, dass sieben von zehn Besuchern ein Hotel gegenüber anderen Unterkünften für einen mehrtägigen Urlaub vorziehen.

Die Gesamtzahl der Touristen, die auf die Inseln kamen, lag um 4,93 % höher als im Vorjahr. Davon entschieden sich 13,3 Millionen für Mallorca, 3,6 Millionen für Ibiza und Formentera und 1,6 Millionen 678.432 für Menorca. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr betrug auf Mallorca 7,31 %, auf Menorca 1,12 %, während auf Ibiza und Formentera ein Rückgang von 1,35 % zu verzeichnen war.

Die Zahl der spanischen Touristen aus anderen Teilen des Landes belief sich auf 3.424.106, was einem Rückgang von 0,19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der Touristen mit Wohnsitz im Ausland belief sich auf 15.311.570, was einem Anstieg von mehr als 6 % entspricht. All diese Zahlen bedeuten, dass die Inseln die absolute Zahl der Besucher im letzten Jahr übertreffen konnten, mit fast einer Million mehr Ankünften als im Jahr 2023, die meisten davon aus dem Ausland.

Die Balearen-Regierung versicherte indes, dass die Maßnahmen gegen die Massifizierung der Mallorcas und der Balearen in einigen Wochen vorgelegt werden, sobald die Schlussfolgerungen des von Präsidentin Marga Prohens eingerichteten runden Tisches zur Suche nach Lösungen für die Überfüllung bekannt sind. Im März könnten die ersten Ergebnisse vorgestellt werden. Im Prinzip sollte das Dekret mit Maßnahmen wie der Erhöhung der Ökosteuer oder der Wassersteuer für Großverbraucher in einem Gesetzesdekret im Februar dieses Jahres verabschiedet werden, aber die jüngsten Äußerungen von Regierungsmitgliedern lassen Zweifel daran aufkommen, dass die Ökosteuer in diesem Sommer angehoben werden kann, und es wird bereits von einer möglichen Anhebung im nächsten Sommer gesprochen.