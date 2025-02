Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings hat ihren eigenen Reiseveranstalter gegründet. "Eurowings Holidays" soll am 1. April dieses Jahres den Betrieb aufnehmen. Das kündigte die Airline am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung an. Mit diesem Schritt sollen künftig "maßgeschneiderte Urlaubsreisen für mehr als 20 Millionen Kunden" angeboten werden.

"Künftig im Angebot: flexible Reisepakete, die neben Flug auch Hotelübernachtungen, Transfers etc. umfassen", teilt das Unternehmen mit. Dabei soll sich das Angebot unter anderem an Kunden richten, die bei Eurowings bisher vor allem Flüge buchen. Der neue deutsche Reiseveranstalter lockt "mit niedrigen Anzahlungen und der Möglichkeit zur kostenfreien Umbuchung sowie kostengünstigen Stornierung" – so wolle man "maximale Flexibilität bei der Urlaubsplanung" für Reisenden ermöglichen.

Pauschalreisen für Mallorca verfügbar

Die Webseite von "Eurowings Holidays" ist jetzt schon online. Sie ist in deutscher und englischer Sprache gestaltet. Ein Blick auf den neuen Internetauftritt zeigt, dass auch schon zahlreiche Reisepakete für Mallorca verfügbar sind. Unter anderem lockt der neue Reiseveranstalter mit fünf Nächten Urlaub in Cala Rajada samt Flug für 384 Euro pro Person für Halbpension. Für Reisende preist der neue Reiseveranstalter direkt auf der Homepage an: "Nur 50 € Anzahlung pro Person", "kostenlos umbuchen bis 14 Tage vor Abreise", "kostengünstig stornieren bis 14 Tage vor Abreise" sowie "kostenlos widerrufen bis 4 Tage nach Buchung".

Präsentieren den neuen deutschen Reiseveranstalter: Touristik-Unternehmer Karlheinz Kögel (l.) und Eurowings-CEO Jens Bischof. Foto: Eurowings

Rund 100 neue Mitarbeiter werden bei der Eurowings Holidays GmbH in der Startphase arbeiten. Für die Unternehmensgründung hat das Unternehmen "Personal sowie touristische IT-Systeme des renommierten Medien- und Touristik-Unternehmers Karlheinz Kögel in Baden-Baden" übernommen. Kögel hatte in der Vergangenheit schon mit anderen Fluggesellschaften ähnliche Projekte umgesetzt. So gründete der Unternehmer unter anderem "Airberlin Holidays", "Lufthansa Holidays" sowie "Condor Holidays" – allesamt kombinieren Flüge mit Hotelangeboten zu Pauschalreisen.

"Mit dieser strategischen Neugründung setzt Eurowings einen wichtigen Meilenstein im wachsenden Tourismusgeschäft", teilt die Lufthansa-Tochter in der Presseinformation mit und weiter: "Für Eurowings kommt der nächste touristische Expansionsschritt zur richtigen Zeit: Unter CEO Jens Bischof hat sich Eurowings von einer primär auf Geschäftsreisen fokussierten Airline zu einem führenden und wirtschaftlich erfolgreichen Ferienflieger entwickelt. So betreibt Eurowings unter anderem eine Basis auf Europas beliebtester Sonneninsel Mallorca und bietet in der Hochsaison mehr als 400 wöchentliche Verbindungen zwischen Palma de Mallorca und 26 verschiedenen Flughäfen an. An deutschen Standorten wie Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart ist Eurowings ebenfalls unangefochten Marktführerin."