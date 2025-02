Die auch nach Mallorca fliegende Airline Eurowings bietet jetzt einen neuen Airbus A 320 mit den Vereinsfarben des Erstligaclubs Borussia Dortmund auf. Der soll vor allem die Mitglieder des Teams transportieren. Doch auch Normalpassagiere dürften in den Genuss des Spezialjets kommen: "Sicher wird der Airbus beizeiten auch auf der Insel landen", sagte eine Sprecherin der Fluglinie gegenüber MM. Das werde in absehbarer Zeit der Fall sein.

Die auf Mallorca lebende Dortmunderin und BVB-Anhängerin Carina Groß freut sich unterdessen schon jetzt darauf, irgendwann einmal mit diesem Flugzeug unterwegs zu sein: "Es wäre ein Traum, damit zu fliegen", so die Bundesbürgerin gegenüber MM. Dann könne sie endlich ihrem Verein näher sein – auch mit Selfies, die sie sich vor dem Einsteigen machen wolle.

Bei der offiziellen Enthüllung am Lackierstandort am Flughafen Münster/Osnabrück wurde der Airbus mit dem Kennzeichen „D-AEWM“ in folgendem Design präsentiert: Das Flugzeug ist – und das wird als Weltpremiere in der zivilen Luftfahrt bezeichnet – in einem ganz speziellen Mattlack gehalten.

Bei dem Launch-Event in Münster konnten sich Fansvon Borussia Dortmund einen ersten Eindruck vom neuen Mannschaftsairbus verschaffen – und dann mit dem frisch lackierten A320 auf Heimreise nach Dortmund fliegen. Dort empfing die Flughafenfeuerwehr den neuen Botschafter des Klubs standesgemäß mit einer Wasserfontäne.

Schon die erste Version des Mannschaftsairbus, die im Jahr 2016 Premiere gefeiert hatte, sorgte weit über die Fußballszene hinaus für Aufsehen. Der komplett in Schwarzgelb getauchte BVB-Airbus war bei jeder Ankunft an Flughäfen ein Highlight – und nach Angaben der Fluglinie zeitweise das meistfotografierte Flugzeug Europas.