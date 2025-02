Für Nicole und Christian Sünderwald war Mallorca schon immer ein Sehnsuchtsort. „Also haben wir in der Kirche Sant Blai in Campos geheiratet. Gefeiert wurde in einer schönen alten Finca mit Steinterrasse, Olivenbäumen und einem kleinen Pool, ganz in der Nähe des Meeres. Es war wie in einem Sommertraum. Abends tanzten wir barfuß unter den Sternen. Später gingen wir hinunter an die Felsen und saßen eng umschlungen da. „Wollen wir nicht für immer hier bleiben”, fragte meine Frau damals leise. Der Gedanke war wunderbar. Eines Tages fanden wir ein kleines Häuschen an der Playa. Nun ist Mallorca endlich unsere zweite Heimat – für immer. Mallorca, unser Herzensort und der Ort, an dem wir im Juni 2008 unser gemeinsames Leben als Ehepaar begonnen haben. Hier wollen wir es eines fernen Tages auch beenden.”

Nicole und Christian Sünderwald hatten auf der Insel geheiratet. Mittlerweile leben sie gemeinsam an der Playa de Palma und sind glücklich.

Nathalie Lehmanns Liebe zu Mallorca begann am Ballermann. Bis sie ihren zukünftigen Mann kennenlernte: „David wurde auf der Insel geboren, zog aber als kleiner Junge mit seiner Familie nach Deutschland. In seinem Herzen steckt also ein echter Insulaner. Wir verliebten uns ineinander, als wir 45 Jahre alt waren und sind seit vier Jahren verlobt. In Alaró werden wir bald heiraten. In dem Ort renoviert Davids Bruder gerade eine Ölmühle. Wir könnten uns keinen schöneren Ort vorstellen. Durch meinen Verlobten gilt meine zweite Liebe nun dieser wunderschönen, facettenreichen Insel. Im April ist es endlich so weit, und wir können es kaum abwarten, diesen besonderen Moment gemeinsam mit Familie und Freunden hier auf Mallorca zu feiern.”

Nathalie Lehmann hat durch den gebürtigen Mallorquiner David die Insel von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Nun wird bald in Alaró geheiratet.

Die Liebe von Ute und Wolfhard Nagel begann in den 1968er Jahren an der Cala Agulla: Das Kennenlernen der beiden verlief allerdings nicht so wie in typischen Lovestorys. Beim ersten Treffen flogen nämlich erst einmal die Fetzen – und dann erst die Funken! Im Hotel bewohnte Wolfhard mit einem Freund das Zimmer nebenan und machte nach Utes Empfinden viel zu viel Lärm. Sie ging daraufhin wütend zum Nachbarzimmer und klopfte an die Tür. Als Wolfhard öffnete, war Utes Ärger schnell verflogen. Denn die beiden stellten schnell fest, dass sie aus Hamburg kommen. Einige Jahre später hatten sie sich das Ja-Wort gegeben und zwei Kinder folgten. Heute leben die beiden 76-Jährigen immer noch in der Hansestadt.

Ute und Wolfhard Nagel lernten sich 1968 an der Cala Agulla kennen. Zuerst flogen aber die Fetzen – und dann erst die Funken.

In Cala Rajada haben sich Jenny Käding-Drube und ihr Mann Steven ein zweites Mal das Ja-Wort geben: Seitdem wir 2012 unseren ersten gemeinsamen Urlaub auf Mallorca verbracht haben, geht es mit unseren beiden Kindern mindestens zweimal im Jahr auf die Insel. Nach unserer Hochzeit habe ich Steven vor zwei Jahren mit einer freien Trauung auf Mallorca überrascht. Wir feierten mit engen Freunden und Familie auf der Dachterrasse der ‚Wolke 7 Son Moll’”.

Monika Skropala und Pelayo haben sich auf Mallorca bei einer Dating-App angemeldet und sich in Palma getroffen: Im Jahre 2018 waren wir beide zur Saisonarbeit auf der Insel. Auf der Lovoo-App hatten wir einen Match und verabredeten uns. Später ist uns aufgefallen, dass wir uns sogar bereits zuvor begegnet waren. Das Date war einfach toll: Wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht. Wir unterhielten uns gut, aßen zusammen Tapas und tranken Cocktails. Eigentlich sind wir seit dem ersten Date unzertrennlich gewesen. Das ist jetzt fast 7 Jahre her. Mittlerweile leben wir gemeinsam in einer Wohnung in Cala Major. Pelayo ist in der Nautik-Branche beschäftigt und ich bin Friseurin. Die Insel bedeutet uns viel, denn hier haben wir uns kennen und lieben gelernt.”

Bei Moni Skrobala und ihrem Spanier Pelayo gab es zunächst auf einer Dating-App ein "Match" auf Mallorca. Seit dem ersten Date in Palma sind sie unzertrennlich.

Bei Dr. Milanka Krämer und ihrem Ehemann Patrick aus Llucmajor war es Liebe auf den ersten Blick: „Vor knapp 20 Jahren habe ich auf einem spontanen Mallorca-Urlaub in Sóller meinen Mann kennengelernt. Er lebte bereits seit 15 Jahren auf der Insel und bot sich sofort als mein persönlicher Guide an. Seit diesem Moment gehen wir einen gemeinsamen Weg – eine Liebe, aus der nicht nur gemeinsame Träume, sondern auch zwei wunderbare Kinder entstanden sind. Mallorca brachte uns zusammen, und noch heute ist die Insel unser Zuhause und unser Lebensmittelpunkt.”

Dr. Milanka Krämer lernte ihren zukünftigen Mann Patrick in Sóller kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick.

So hat Doris Kirch ihren Mann Jürgen in Palma kennengelernt: „Jürgen und ich haben uns zufällig am 19. März 2003 im Café Cappuccino in Palma kennengelernt. Ich saß als Einzige auf der Terrasse zum Frühstück und las das Mallorca Magazin! (Ich schwöre, das ist wahr.) Er sprach mich auf Deutsch an: ‚Ist hier noch frei?’ Ich schaute hoch und sah, dass alle anderen Tische frei waren. Ich musste herzhaft lachen und sagte: ‚Klar, hier und an allen anderen Tischen ebenso, aber nehmen Sie ruhig Platz’. – Dann lachten wir beide. Seitdem sind wir zusammen, haben am 20.08.2008 in Las Vegas geheiratet, leben immer noch gemeinsam auf der Insel und sind bis heute unzertrennlich.”

Doris Kirch lernte ihren Mann Jürgen in einem Café in Palma kennen. Trotz freier Sitzauswahl kam für ihren zukünftigen Mann nur ein Platz neben Kirch infrage.

Andrea Groß (37) aus Meckenheim in Rheinland-Pfalz lernte ihren heutigen Partner Angel (44) im August 2021 auf Mallorca kennen: „Den gebürtigen Mallorquiner hatte ich an meinem letzten Urlaubstag in einer Bar entdeckt. Ich hätte ihn fast nicht angesprochen! Gut, dass ich es dennoch getan hatte! Denn wir verstanden uns gleich super und haben auf seinem Motorrad bis fünf Uhr morgens eine Tour über die ganze Insel gemacht. Als wir uns im darauffolgenden November erneut in Palma trafen, wollten wir zusammen sein. Heute haben wir ein einjähriges Mädchen. Noch in diesem Jahr kommen wir auf die Insel und eröffnen ein Geschäft in Palma.”