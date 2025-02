Elektroautos sind bei Touristen auf Mallorca und den Nachbarinseln derzeit wenig gefragt. "90 Prozent der Kunden, die ein Elektroauto mieten, geben es nach ein paar Tagen wieder zurück, weil sie sich bei der Suche nach funktionierenden Ladestationen sehr schwer tun", sagt Julio Nieto, Vorsitzender des Autovermieterverbands Baleval. Eine Umstellung der Mietwagenflotten auf reine Elektromobilität bis 2030 hält er daher für unrealistisch.

Nieto, der auch Gebietsleiter des Rent-a-Car-Anbieters Record Go auf den Balearen ist, sieht zudem die Schuld für die Verkehrsprobleme auf Mallorca nicht bei den Mietwagen. "Wenn es jetzt Staus gibt, liegt das nicht an uns, sondern daran, dass die Straßen nicht ausreichend dimensioniert sind." Die Branche sei jedoch bereit, an Lösungen mitzuarbeiten. Dazu könnten etwa Park-and-Ride-Konzepte gehören, wie sie bereits auf der im Sommer von Urlaubern hoch frequentierten Halbinsel Formentor umgesetzt wurden.

Auch wirtschaftlich steht die Branche vor Herausforderungen. "Die Inseln sind teuer geworden", stellt Nieto fest. Reiseziele wie Kroatien, die Türkei und Tunesien profitierten von niedrigeren Preisen. Zudem habe das Jahr 2024 zögerlich begonnen, unter anderem wegen großer Sportereignisse wie den Olympischen Spielen und der Fußball-EM, die das Reiseverhalten in wichtigen Märkten beeinflussten. Für 2025 ist die Branche jedoch optimistisch.

Zum Thema Carsharing äußert sich Nieto kritisch. Er vergleicht es mit AirBnB im Wohnungssektor und verweist auf unklare gesetzliche Rahmenbedingungen: "Wir müssen alle nach den gleichen Regeln spielen und aus Fehlern in anderen Bereichen lernen." Die etablierten Autovermieter hätten eine gewartete Flotte und schöpften aus jahrelanger Erfahrung.

Eine Fusion zwischen den beiden Mietwagenverbänden auf den Inseoln ist derzeit nicht geplant, doch die Zusammenarbeit zwischen Baleval und AEVAB sei eng. "Es gibt mehr Dinge, die uns verbinden, als uns trennen", so Nieto. Trotz der Herausforderungen bleibt die Mietwagenbranche ein zentraler Bestandteil des Tourismus auf den Balearen.