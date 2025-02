Während viele Kreuzfahrtreedereien in der Wintersaison einen Bogen um Palma de Mallorca machen, setzen die Costa Toscana und die MSC Lirica bereits wieder auf wöchentliche Anläufe. Die beiden italienischen Kreuzfahrtschiffe markieren den Anfang für den frühen Saisonstart der Kreuzfahrtbranche auf Mallorca.

Neben diesen regelmäßigen Besuchen gab es am vergangenen Samstag (15.2.) eine besondere Premiere: Die Star Legend legte erstmals in diesem Jahr in Palma an. Das Boutique-Kreuzfahrtschiff, das in den 1990er Jahren Pionierarbeit im Luxussegment leistete und durch seine Rolle im Actionfilm „Speed 2: Cruise Control“ Bekanntheit erlangte, machte einen touristischen Zwischenstopp. Weitere Besuche sind aber nur vereinzelt geplant.

Die Costa Toscana, ein Mega-Kreuzfahrtschiff mit Platz für bis zu 6600 Passagiere, verbindet Palma mit Zielen in Italien, Frankreich und Spanien. Ihre Route führt unter anderem nach Palermo, Rom, Marseille und Barcelona. Insgesamt werden in denMonaten Februar und März rund 20.000 Touristen in Palma erwartet.

Auch die MSC Lirica, ein vergleichsweise kleineres Schiff mit einer Kapazität von 2069 Passagieren, nimmt Palma in ihr wöchentliches Programm auf. Von dort aus steuert sie unter anderem Cagliari, Livorno und Valencia an. Ihr Einsatz in der Nebensaison zeigt, dass Kreuzfahrten zunehmend auch außerhalb der klassischen Sommermonate attraktiv bleiben.

Ein Höhepunkt für den Hafen von Palma steht bereits fest: Am 21. Februar wird die Allure of the Seas, eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, erwartet. Das Schiff der Oasis-Klasse ist mit einer Länge von 362 Metern länger als drei Fußballfelder und bietet Platz für bis zu 6780 Passagiere. Mit seinen 225.282 Bruttoregistertonnen ist es ein wahrer Gigant der Meere, ausgestattet mit einem eigenen Park, einem Karussell und mehreren Theatern. Zusammen mit den regelmäßigen Stopps der Costa Toscana und MSC Lirica markieren diese Anläufe den Start in eine belebte Saison für den Kreuzfahrttourismus der Insel.