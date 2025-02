Mallorca hat viele erfolgreiche Unternehmer hervorgebracht, doch nur wenige haben die Insel so nachhaltig geprägt wie Juan Llull. Der 90-jährige Gründer der Hotelkette Hipotels hat mit Fleiß, Weitsicht und unermüdlichem Einsatz ein wahres Tourismusimperium geschaffen. Nun wurde sein Lebenswerk mit einer Autobiografie gewürdigt, die nicht nur seine beruflichen Erfolge, sondern auch seine persönlichen Höhen und Tiefen beleuchtet.

Ein Leben zwischen harter Arbeit und großen Träumen

Geboren 1935 in Son Servera, wuchs Juan Llull in einfachen Verhältnissen auf. Seine Schulzeit war von Schwierigkeiten geprägt, und mit 14 Jahren tauschte er das Klassenzimmer gegen die harte Arbeit auf dem Bauernhof der Familie. Später versuchte er sich in unterschiedlichen Berufen: Er schleifte Glas, exportierte Kartoffeln nach Großbritannien und verkaufte Baumaterial. Doch sein wahres Talent entfaltete sich in den 1970er-Jahren, als er sein erstes Hotel in Cala Millor eröffnete.

Mit der Eröffnung des Hipocampo-Hotels begann eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte. Heute führt Hipotels 30 Hotels mit insgesamt 6500 Zimmern auf Mallorca, in Andalusien, auf Lanzarote und sogar in Mexiko – betreibt auf der Insel unter anderem das Fünf-Sterne-Haus Hipotel Playa de Palma Palace & Spa. Sein Erfolgsgeheimnis? Ein unermüdlicher Einsatz für Qualität, ein respektvoller Umgang mit Mitarbeitern und ein persönlicher Service, der Gäste zu Stammkunden machte. Zahlreiche Branchenkenner, darunter Tourismusminister und Unternehmer, loben Llull als einen der einflussreichsten Hoteliers der Insel.

Das Fünf-Sterne-Haus Hipotel Playa de Palma Palaca & Spa. Foto: Hipotels

Ehre, wem Ehre gebührt: Eine bewegende Buchpräsentation

Die Präsentation der Autobiografie "Juan Llull, una vida" am vergangenen Donnerstag (20.2.) wurde zu einem emotionalen Ereignis. Politiker, Unternehmer und Weggefährten fanden sich ein, um den Hotelpionier zu feiern. Unter den Gästen waren Tennisstar Rafael Nadal, Hoteliers wie Miquel Fluxá und Joan Trian Riu sowie hochrangige Vertreter der Tourismusbranche. Sie alle hoben nicht nur seine unternehmerischen Leistungen hervor, sondern auch seine Bescheidenheit, seine Menschlichkeit und seinen unermüdlichen Einsatz für Mallorca.

Ein Vermächtnis für die Zukunft

Trotz seines hohen Alters bleibt Juan Llull aktiv und leitet Hipotels weiterhin aus seinem Büro in Cala Millor. Doch er zeigt sich zuversichtlich, dass sein Lebenswerk in den besten Händen liegt. "Ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft von Hipotels, denn ich bin sehr stolz auf meine Familie und mein Team", sagte er während der Buchpräsentation. Seine Geschichte ist nicht nur die eines erfolgreichen Unternehmers, sondern auch die eines Mannes, der durch harte Arbeit, Vision und Menschlichkeit ein dauerhaftes Vermächtnis geschaffen hat.