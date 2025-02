Ein Horror-Zwischenfall auf einem Urlaubsflug von Düsseldorf nach Madrid: Der Pilot eines Airbus A320 der Mallorca-Airline Iberia wurde im Cockpit von einer großen Tarantel gebissen! Doch es kommt noch schlimmer: Der Mann leidet an einer Spinnenallergie!

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Der Pilot, der für einen kurzen Moment mit dem lebensgefährlichen Insektenbiss konfrontiert war, bekam sofort Hilfe von der Crew – aus dem Erste-Hilfe-Kasten gab es ein Kortikosteroid, um eine allergische Reaktion zu stoppen. Der Schreck: Die Spinne biss zu, aber der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt.

Passagiere ahnungslos – Flug verlief normal

Die Reisenden haben von dem Zwischenfall nichts mitbekommen! Der Flug ging wie geplant weiter – nur mit einer kleinen Verspätung. Doch was dann passierte, hätte niemand erwartet: Nach der Landung in Madrid musste das Flugzeug von einem Schädlingsbekämpfer-Team gründlich durchsucht werden!

Der Anschlussflug nach Vigo verspätete sich um drei Stunden. Die Passagiere, die in Madrid auf ihren Flug warteten, hörten von dem Vorfall und machten sich Sorgen – immer wieder blickten sie nervös auf ihre Sitze und ihr Gepäck, aus Angst, dass die Spinne noch an Bord sein könnte. Zum Glück gab es keinen weiteren Vorfall.

Wie kam die Spinne an Bord?

Die Frage, wie die gefährliche Spinne ins Flugzeug gelangte, bleibt ungeklärt. Einige Medien spekulieren, dass sie beim Zwischenstopp in Casablanca ins Flugzeug geschlichen ist. Seitdem war die Maschine noch in mehreren Städten in Europa unterwegs.