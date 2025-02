Im Süden Mallorcas, in der Gemeinde Llucmajor, liegt ein Ort, an dem sich Geschichte und Natur zu einem einzigartigen Erlebnis verbinden: Sa Bassa Plana, ein Landgut aus dem 18. Jahrhundert, das in ein gemütliches Landhotel umgewandelt wurde. Jahrhundert, das in ein gemütliches Landhotel umgewandelt wurde. Nur 20 Minuten vom Flughafen entfernt und umgeben von einer privilegierten natürlichen Umgebung, ist dieses Hotel das ideale Ziel für alle, die Ruhe, Authentizität und die Verbindung mit dem mallorquinischen Wesen suchen.

Eine natürliche Umgebung, die Sie zum Abschalten einlädt Sa Bassa Plana befindet sich auf einem 250 Hektar großen Grundstück und ist eine Oase der Ruhe, in der Mandelbäume, Zitronenbäume und Weinberge eine idyllische Landschaft bilden. Die 48 Unterkünfte, darunter Zimmer und Junior-Suiten, verbinden rustikalen Charme mit modernem Komfort und sorgen für einen angenehmen und entspannten Aufenthalt. Die Hoteleinrichtungen sind so konzipiert, dass sie ein umfassendes Entspannungserlebnis bieten. Drei Swimmingpools - einer davon überdacht - und eine große Sonnenterrasse ermöglichen es Ihnen, das mediterrane Klima zu genießen, während das auf mallorquinische Küche spezialisierte Restaurant Sie mit Gerichten verwöhnt, die mit Produkten aus dem Weingut zubereitet werden. Erlebnisse, die über eine Unterkunft hinausgehen Sa Bassa Plana ist nicht nur ein Ort zum Übernachten, sondern auch ein Ausgangspunkt, um Mallorca auf eine andere Art zu erleben. Liebhaber des Weintourismus werden in der Weinkellerei Vi Rei, die sich auf demselben Anwesen befindet, eine große Attraktion finden. Hier können die Gäste durch die Weinberge spazieren, an Weinproben teilnehmen und während der Weinlese die nächtliche Weinlese erleben, eine einzigartige Tradition auf der Insel.

Für diejenigen, die den Kontakt mit der Natur lieben, bietet das Hotel Wander- und Radwege, die ideal sind, um die lokale Tierwelt zu erkunden und versteckte Ecken der Insel zu entdecken. Dank seiner privilegierten Lage sind die paradiesischen Strände des Südens, wie Es Trenc und Cala Pí, leicht zu erreichen. Die Essenz von Mallorca an einem Ort Sa Bassa Plana ist viel mehr als nur ein Hotel: Es ist eine Einladung, Mallorca auf authentische Weise zu erleben. Ob man die Natur genießt, die Weinkultur erkundet oder einfach nur in einer exklusiven und gemütlichen Atmosphäre entspannt, hier findet jeder Gast sein eigenes Paradies.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Ort sind, an dem Ruhe und mallorquinische Tradition perfekt miteinander verschmelzen, erwartet Sie Sa Bassa Plana mit offenen Armen. Sa Bassa Plana

