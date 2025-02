Der Reiseveranstalter Tui hat die mit Spannung erwartete Liste der Top 100 Hotels für 2025 veröffentlicht, auf der auch mehrere Häuser auf Mallorca vertreten sind. Aus weltweit 14.000 Hotels wurden die besten 100 basierend auf Gästebewertungen ausgewählt. Diese repräsentieren nach Angaben des Konzerns "die Spitze des Portfolios und stehen für außergewöhnliche Gastfreundschaft und unvergessliche Erlebnisse".

Die offizielle Ehrung der Hotels findet am kommenden Montag, 3. März, bei den Tui Global Hotel Awards mi Vorfeld der Reisemesse ITB in Berlin statt. Laut Stefan Baumert, Chief Commercial Officer Markets, ist die Auszeichnung ein "Zeichen für Exzellenz, Engagement und herausragenden Service der Hotelpartner".

11 Länder und 33 Reiseziele

Die Liste umfasst Hotels aus 11 Ländern und 33 Destinationen – von Innsbruck bis Bali, von Mallorca bis Thailand. Besonders stark vertreten sind Griechenland, Spanien und die Türkei, die zusammen rund zwei Drittel der ausgezeichneten Hotels stellen.

Und: Mallorca ist mit gleich mehreren Hotels vertreten. Zu den nominierten Häusern auf der Insel gehören das Grupotel Molins (Cala San Vicenç), das Grupotel Parc Natural & Spa (Playa de Muro), das Hipotels Playa de Palma Palace (Playa de Palma), das Hoposa Illa D’or (Port de Pollença), das Hotel Bonsol Resort & Spa (Cas Català), das Hotel Son Matias Beach (Palmanova) sowie das Son Moll Sentits Hotel & Spa (Cala Rajada).

Diese Auswahl unterstreicht einer Pressemitteilung von Tui zufolge "die hohe Qualität der Hotellerie auf Mallorca, die sowohl luxuriöse Resorts als auch Boutique- und Wellness-Hotels umfasst". Phill Iveson, Director of Accommodation Product & Sourcing, betont, dass "jedes Detail eines Hotelaufenthalts zum perfekten Urlaubserlebnis beiträgt". 2025 ist das vierte Jahr in Folge, in dem die TUI Group die Liste der 100 Hotels in ihrem weltweiten Portfolio mit den höchsten Kundenzufriedenheitswerten veröffentlicht.