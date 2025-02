Statt ins Hotel zu gehen, ist es für viele Touristen verlockend, die freien Tage in einer eigenen Ferienimmobilie zu verbringen. Deshalb boomt auch auf Mallorca der Urlaub im Ferienhaus. Wie sich die Preise in diesem Sommer verhalten, hat das das Ferienhaus-Portal Holidu herausgefunden.

In der Sommersaison 2025 zahlen Mallorca-Besucher durchschnittlich 344 Euro pro Nacht und Unterkunft. Günstigere Ziele auf der Insel sind der Osten mit 299 Euro im Schnitt und Estellencs an der Westküste mit 216 Euro pro Nacht und Unterkunft. Auf den Balearen – also inklusive der Nachbarinsel Ibiza, Menorca und Formentera – beträgt der Preis pro Nacht und Unterkunft in der Hochsaison 358 Euro. Das teilte eine Sprecherin des Ferienhaus-Portals auf Anfrage des Mallorca Magazins mit.

Regional große Unterschiede bei Preisen für Ferienimmobilien

Wer seinen Urlaub in einem Ferienhaus oder einer -wohnung verbringen will, bezahlt im spanischen Durchschnitt 192 Euro pro Nacht und Unterkunft. Im Gegensatz dazu ist die Baleareninsel Ibiza besonders teuer: 500 Euro pro Nacht sind es im Median.

Wer flexibel reisen kann, sollte die Nebensaison in Betracht ziehen. Die Analyse von Holidu zeigt, dass sich die Preise in fast allen Regionen erheblich reduzieren. In Spanien fällt der Durchschnittspreis um 16 Prozent auf 161 Euro. Auf Mallorca beträgt der Preisunterschied sogar 26 Prozent und Urlauber zahlen nur noch 254 Euro statt 344 Euro.

Last-Minute-Rabatte sind möglich

Während sich für Familien mit schulpflichtigen Kindern schon wegen der knapper werdenden Auswahl eher das frühe Buchen lohnt, können Urlauber, die außerhalb der Schulferien verreisen, auf Last-Minute-Rabatte spekulieren, so Holidu. Ferienhauspreise seien im Vergleich zu Flugtickets zwar stabiler, doch Gastgeber reagierten dynamisch auf die Nachfrage, indem sie die Mietpreise anpassten.

Das Ferienhaus-Portal Holidu hat in einer aktuellen Analyse die Preisentwicklungen für Ferienhäuser und -wohnungen in Deutschland und Europa untersucht. Das Fazit: Mit kluger Planung und etwas Flexibilität lassen sich erhebliche Einsparungen erzielen – ohne auf Komfort oder Erholung zu verzichten.

Die Daten für diese Studie wurden am 8. Januar 2025 aus der Holidu-Datenbank erhoben. Ermittelt wurde der durchschnittliche Preis pro Nacht für eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus für zwei bis acht Personen im Zeitraum 15.06.2025 bis 15.09.2025 (Sommersaison) und 20.09. bis 04.10.2025 (Nebensaison), wobei für besonders verlässliche Daten der Mittelwert über dem Median gebildet wurde und statistische Ausreißer nicht berücksichtigt wurden.

Zum Hintergrund: Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer Zahlenreihe liegt. Gegenüber dem Durchschnitt (arithmetisches Mittel) ist er robuster gegenüber Ausreißern – in dem Fall also gegenüber besonders teuren oder auch besonders günstigen Angeboten.