Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera setzen auf einen starken Auftritt auf der an diesem Montag beginnenden ITB in Berlin, der weltweit führenden Reisemesse. Mit einem neuen, großzügigen Stand von 700 Quadratmetern möchten die Balearen die Aufmerksamkeit der internationalen Tourismusbranche auf sich ziehen. Der Messestand wurde speziell entwickelt, um den wachsenden Anforderungen der Mit-Aussteller und des Fachpublikums gerecht zu werden.

Die balearische Agentur für Tourismusstrategie (Aetib) koordiniert die Teilnahme und betont, dass das vergrößerte Areal den Inselräten, Gemeinden und privaten Unternehmen eine bessere Präsentationsfläche bietet. Ziel ist es, den Inseln eine noch effektivere Bühne zu bieten, um ihre touristischen Angebote zu zeigen und neue Kontakte zu knüpfen.

Nachhaltigkeit und Natur im Mittelpunkt

Der neue Stand, der den 2023 und 2024 verwendeten älteren Stand im Posidonia-Look ablöst, wurde in Anlehnung an das Design der Reisemesse Fitur in Madrid weiterentwickelt und bietet nun eine vollständig barrierefreie Struktur. Die Gestaltung ist inspiriert von der natürlichen Schönheit der Inseln – insbesondere von Wasser und Ökosystemen – und fordert die Besucher zu einem bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen auf.

Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit in Materialwahl und Bauweise setzt der Bau ein Zeichen für umweltbewussten Tourismus. Neben der Präsentation der touristischen Vielfalt der Balearen soll so auch das Bewusstsein für den Schutz der Natur und den Erhalt der einzigartigen Landschaften der Inseln gestärkt werden.

Der alte ITB-Stand der Balearen (kam 2023 und 2024 zum Einsatz) hatte einen Posidonia-Look.

Optimale Bedingungen für Geschäftskontakte

Um den Austausch und die Vernetzung auf der Messe zu erleichtern, hat Aetib ein System zur Tischreservierung am Stand eingerichtet. Dies ermöglicht es den teilnehmenden Unternehmen, ihre Termine im Voraus zu organisieren und effizient zu planen.

Die ITB Berlin 2025, die vom 4. bis 6. März stattfindet, ist ein wichtiger Treffpunkt für die globale Tourismusbranche. Mallorca und die Nachbarinsel nutzen die Messe, um nicht nur ihre touristischen Angebote zu präsentieren, sondern auch ihre Position als führendes Reiseziel im Mittelmeerraum weiter zu stärken.