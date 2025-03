Auf der diesjährigen ITB in Berlin, der weltweit führenden Reisemesse, präsentieren sich auch die Balearen wieder mit einem vielseitigen Programm am eigenen Stand. Von Dienstag bis Donnerstag werden Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera dort ihre touristischen Highlights und die Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit und Kultur vorstellen. Doch was genau erwartet die Besucher und Fachleute am Stand der Balearen?

Am Dienstag, 4. März, eröffnen die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens gemeinsam mit Tourismusminister Jaume Bauzà offiziell das Programm am Stand. Um 10.30 Uhr werden sie den deutschen und internationalen Medien die Bemühungen der Inseln in Richtung eines nachhaltigeren Tourismusmodells präsentieren. Dabei wird besonders der Transformationsprozess hervorgehoben, mit dem Mallorca und die Nachbarinseln ihre touristische Zukunft gestalten wollen. An diesem Tag folgen dann weitere Präsentationen, unter anderem über Kultur und Sport. Am Mittwoch, 5. März, wird der Balearen-Stand, der in diesem Jahr in neuem Design daherkomt, von zahlreichen wichtigen deutschen Reiseveranstaltern besucht. Ab 10 Uhr werden dort verschiedene Arbeitsgespräche stattfinden, die den Insel-Vertretern die Gelegenheit geben, ihre touristischen Pläne und das Angebote direkt mit den wichtigen Reiseveranstaltern wie Tui, Alltours, DER Touristik und Schauinsland zu besprechen. Die Meetings bieten die Gelegenheit, aktuelle Trends auf dem deutschen Markt zu analysieren und über die neuesten Entwicklungen im Tourismusmodell der Inseln zu informieren. Der Donnerstag dient auch in diesem Jahr wieder dazu, bei Einzelgesprächen in Kontakt mit den Vertretern anderer Reiseziele oder Unternehmen zu kommen und die Messe auf diese Weise langsam ausklingen zu lassen. Dieses Jahr wird gekocht! Ein weiteres Highlight des Messestandes ist der gastronomische Bereich, der in diesem Jahr lokale Produkte ins Rampenlicht rückt. Unter der Leitung des Chefkochs Miquel Calent werden insgesamt zwölf Live-Cooking-Demonstrationen stattfinden. Die Gerichte, die mit lokalen Produkten zubereitet werden, sollen "die kulinarische Vielfalt der Inseln widerspiegeln". Dazu kommen Weine aus den Anbaugebieten der Balearen wie zum Beispiel Santa Maria oder Binissalem zum Einsatz.