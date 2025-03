Das spektakulär oberhalb von Port de Sóller im Tramuntana-Gebirge auf den Meeresklippen bei Sóller auf Mallorca gelegene Jumeirah-Hotel will in der anstehenden Saison seinen Gästen „maßgeschneiderte Dufterlebnisse“ bieten. Zur Wiedereröffnung des Fünf-Sterne-Hauses am 15. März werden Übernachtende eine Serie von Badezimmerartikeln vorfinden, kündigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung an. Die Körperpflegeprodukte unter dem Namen "Tramuntana Mist" – (also Englisch für Tramuntana-Nebel,) - wurden in Kooperation mit dem Insel-Parfümeur Viti Vinci entwickelt und sollen in allen Zimmern des Luxushotels ausliegen, „wobei der Duft auch in der Lobby zu finden sein wird“, hieß es weiter.

Der Name des mit Inselessenzen kreierten Produkts dürfte bei englischsprachigen Gästen sicherlich bestens ankommen, bei deutschsprachigen Besuchern indes vermutlich unfreiwillig für Lacher sorgen. Auf diesbezügliche MM-Anfrage teilte die Pressestelle von Jumeirah mit, das Hotel sei auf internationales Publikum ausgerichtet, „da macht eine englische Betitelung schon Sinn“. Gleichwohl wurde eingeräumt, dass man in der Mitteilung in einem Nebensatz die Bedeutung von „mist“ im Englischen oder eine Übersetzung in Klammern möglicherweise hätte beifügen sollen. Private Führung bei Viti Vinci möglich Neben der Serie für die Badezimmerartikel bietet das Jumeirah-Hotel seinen Gästen weiteren Angaben zufolge auch die Möglichkeit, an einer privaten Führung durch das Atelier von Viti Vinci in Palma teilzunehmen. Zu den Erlebnissen der Luxus-Unterkunft gehört darüber hinaus ein Landausflug, bei dem sich die Gäste auf eine Reise durch das Tramuntana-Gebirge begeben können. Ähnliche Nachrichten Direkt vor der Kathedrale von Palma entsteht ein neues Hotel mit Restaurant und Rooftop-Bar Mehr ähnliche Nachrichten Neu in dieser Saison bietet das Hotel zudem ein Erlebnis in Santa Maria an, bei dem die Gäste zur Bodega Macià Batle in Santa Maria wandern oder fahren können, um dort eine Führung zum Weinherstellungsprozess zu erhalten, gefolgt von einem saisonalen Mittagessen mit den besten Weinen des Weinguts. Billigstes Zimmer in der Nebensaison: 590 Euro Die Preise im Jumeirah beginnen bei 590 EUR pro Nacht für ein Deluxe Mountain View Room in der Nebensaison und bei 1100 EUR in der Hochsaison. Den Betrieb aufgenommen hatte das Jumeirah Mallorca Hotel vor über 13 Jahren, am 24. April 2012. Das Fünf-Sterne-Plus-Ressort wird von der arabischen Dubai Holding betrieben. Den kompletten Umbau einer ehemaligen Bauruine vor Ort, auf der das Hotel entstand, hatte seinerzeit der deutsche Immobilienfonds Deka organisiert. Das Jumeirah Mallorca beschäftigt je nach Saison zwischen 130 und 250 Mitarbeiter. Es verfügt über 121 Zimmer mit Blick auf das Meer und die Berge sowie über kürzlich renovierte Suiten und eine eigens zusammengestellte Kunstsammlung. Das Haus beherbergt Unternehmensangaben zufolge fünf Restaurants, darunter das Es Fanals Restaurant, die Cap Roig Brasserie und die von der Nikkei-Küche inspirierte Sunset Lounge, die jeweils einen Panoramablick über die See bieten. Das Talise Spa ist preisgekrönt.