Carmen Riu, ehemalige CEO von RIU Hotels & Resorts und Enkelin des Hotelketten-Gründers Juan Riu, ist im Rahmen der TUI Global Hotel Awards 2025 am Montagabend in Berlin mit dem TUI Lifetime Achievement Award für ihr Lebenswerk in der Tourismusbranche ausgezeichnet. Die Verleihung fand am Vorabend der ITB in Berlin statt und würdigt ihren bedeutenden Einfluss auf die Hotelbranche – eine große Ehre auch für Mallorca, das als Heimat ihres erfolgreichen Unternehmens gilt.

RIU wurde 1953 von Juan Riu als kleines Familienunternehmen mit dem Hotel San Francisco in Playa de Palma gegründet. In den 1960er Jahren folgte eine Expansion auf Mallorca, und in den 1980er Jahren wurden die Kanarischen Inseln erschlossen. Ab den 1990er Jahren expandierte das Unternehmen international, beginnend mit der Dominikanischen Republik, und setzte seine Erfolge in Mexiko fort, wo heute die meisten RIU-Hotels nach Spanien zu finden sind. Insgesamt umfasst die Hotelkette 95 Häuser in 21 Ländern. Carmen Riu trat 1977 ins Unternehmen ein Carmen Riu trat 1977 ins Unternehmen ein und übernahm nach dem Tod ihres Vaters zusammen mit ihrem Bruder Luis die Führung von RIU Hotels & Resorts. Unter ihrer Leitung wuchs das Unternehmen auf 98 Hotels und begrüßte 2024 6,7 Millionen Gäste weltweit. Besonders prägend war ihre Rolle bei der internationalen Expansion und der Zusammenarbeit mit TUI, die beiden Unternehmen zu einem starken Wachstum verhalf. Sebastian Ebel, CEO der TUI Group, lobte Rius Führungsqualitäten und ihre Vision. "Carmen war über Jahrzehnte hinweg eine unverzichtbare Partnerin, die uns durch viele Herausforderungen geführt hat." Auch nach ihrem Rückzug aus dem operativen Geschäft 2025 wird Carmen Riu den Vorsitz des Verwaltungsrats von RIU Hotels & Resorts übernehmen und somit weiterhin das Unternehmen prägen. Auch auf Mallorca nahm Ebel in seiner Rede Bezug: "Es spricht für Euch, dass Ihr das Unternehmen bis heute von Palma aus leitet. Ihr seid tief verwurzelt in Eurer Heimat und habt den Kontakt zur Insel und den Menschen dort trotz des globalen Erfolgs der Hotelkette niemals verloren."