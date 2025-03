Im Rahmen der TUI Global Hotel Awards 2025, die am Vorabend der ITB in Berlin verliehen wurden, ging der Titel des besten Hotels Spaniens, Portugals und Westafrikas an das Grupotel Parc Natural & Spa an der Playa de Muro auf Mallorca. Die Auszeichnung, die in Zusammenarbeit mit Teilen der mehr als 20 Millionen Tui-Gästen weltweit ermittelt wurde, hebt die hervorragenden Standards des Insel-Resorts in Bezug auf Service und Qualität hervor.

Die festliche Preisverleihung, die in einem eleganten Rahmen im Westhafen Convention Center Berlin stattfand, bot den anwesenden Gästen ein besonderes Erlebnis: Ein Drei-Gang-Menü, begleitet von exzellenten Weinen, wurde kredenzt. Durch die Veranstaltung, bei der neben TUI-Chef Sebastian Ebel auch mehrere ranghohe TUI-Manager anwesend waren, führte TUI-Pressechef Aage Dünhaupt. Das Gala-Event versammelte führende Persönlichkeiten der internationalen Hotelbranche und würdigte die besten Hotels und Resorts weltweit. Tui-Chef Sebastian Ebel bei der Preisverleihung in Berlin. Foto: P. Czelinski Bestes Hotel der Welt liegt auf Zypern Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war die Auszeichnung des Lindos Blu Luxury Hotel & Suites auf Rhodos, das zum vierten Mal in Folge den Titel „Best Hotel Globally“ erhielt. Das luxuriöse Erwachsenenhotel zeichnet sich durch seine spektakuläre Lage und erstklassigen Service aus. Mit Privatpools, zwei Restaurants und einem hochmodernen Spa setzt das Hotel seit Jahren Maßstäbe in der Branche. Neu in diesem Jahr war die Einführung des Preises für den „Best Newcomer“, der erstmals an das Constantinou Bros Asimina Suites Hotel auf Zypern verliehen wurde. Das Hotel, das sich in kürzester Zeit in die Riege der besten weltweiten Hotels eingereiht hat, überzeugt mit einem außergewöhnlichen Service und einer exklusiven Lage an einem privaten Sandstrand. Auch der TUI Sustainability Award 2025 fand in der Türkei einen würdigen Gewinner: die Akra Hotels. Die Hotelgruppe wurde für ihr Engagement in nachhaltige Energien mit einem Photovoltaik-Kraftwerksprojekt ausgezeichnet, das vier ihrer Hotels mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt und so einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion leistet. Neben den Hauptkategorien wurden auch zahlreiche Hotels in verschiedenen Regionen geehrt, insgesamt wurden 19 Awards vergeben. Das Flamingo Paradise Beach Hotel wurde als beliebtestes Hotel der TUI-Nordics-Kunden ausgezeichnet, während das TUI BLUE Barut Andiz in der Kategorie TUI UK & Irland glänzte. Von den Reisenden aus der D/A/CH-Region wurde das Acanthus Cennet Barut Collection prämiert, und das H10 Casa de la Plata in Sevilla erhielt den Titel des besten Stadthotels. Das TUI BLUE Olhuveli Romance wurde für seine außergewöhnlichen Leistungen als bestes Fernreisehotel ausgezeichnet.