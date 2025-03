Seit diesem Dienstag (4. März) läuft in Berlin Europas größte Fachtourismusmesse. Auf der ITB präsentieren bis einschließlich Donnerstag (6. März) Reisedestinationen aus aller Welt die neuesten Trends und Entwicklungen der internationalen Urlaubsbranche.

Auch das Mallorca Magazin ist wie gewohnt vor Ort und wird zusammen mit der spanischen Schwesterzeitung Ultima Hora aus dem Verlagshaus Grup Serra am Balearen-Stand kostenlos verteilt.

Haben sich auf der aktuellen Titelseite des "MM" entdeckt und freuen sich: Palma OB-Martínez (r.) und sein Stellvertreter Javier Bonet (l.).

Wie das geht? Ganz einfach! Das Mallorca Magazin wird seit vielen Jahren nicht nur in Palma, sondern auch in Deutschland gedruckt, um Abonnenten und Lesern in der Heimat die neuesten Ausgaben der Inselzeitung schnellstmöglich zu liefern. Auch auf der Internationalen Tourismusbörse in der Hauptstadt gibt es daher das Mallorca Magazin druckfrisch mit den aktuellen Nachrichten, Berichten und Service-Informationen zur Lieblingsinsel der Deutschen.

Die ITB-Ausgabe des "Mallorca Magazins".

Die Schwesterzeitung "Ultima Hora" wird während der Messe ebenfalls in Deutschland gedruckt, damit auch die spanischsprachigen Besucher mit allen wichtigen Nachrichten versorgt sind. Die beiden Zeitungen finden Besucher auf der ITB in der Ausstellungshalle der Balearen, Halle 2.1, direkt neben zahlreichen weiteren Ausstellern aus Spanien.