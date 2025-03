Eine Analyse der Reisesuchmaschine Kayak hat ergeben, dass es bei den Mallorca-Flügen an den Airports von München, Frankfurt am Main und Köln am meisten zu Verspätungen kommt. Außerdem ergab die Recherche, dass die Wahrscheinlichkeit für Verzögerungen und Ausfälle am 6. und 7. Juni sowie am 1. und 2. August am größten ist.

So lange sind die Wartezeiten im Durchschnitt

Spitzenreiter ist München. In der bayerischen Landeshauptstadt war im vergangenen Jahr beinahe jeder zweite Abflug – egal wohin – (49 Prozent) verspätet. Im Durchschnitt sind 35 Minuten Wartezeit entstanden. Aber auch in Köln (45 Prozent verspätete Abflüge – im Schnitt um 36 Minuten) und Frankfurt am Main (44 Prozent verspätete Abflüge – im Schnitt um 33 Minuten) mussten sich Reisende auf längere Wartezeiten einstellen.



An kleineren Flughäfen starten Flieger in der Regel pünktlicher. Am verlässlichsten ist der Airport Bremen. Hier waren im vergangenen Jahr nur 17 Prozent aller Abflüge verspätet und das um lediglich 18 Minuten im Schnitt.

Eine Sprecherin vom Kayak, Yvonne Bonanati, empfahl: "Um Menschenmengen zu meiden, sollten Reisende lieber auf andere Tage für den Start in den Sommerurlaub ‘25 ausweichen. Außerdem steigen mit hoher Nachfrage in der Regel auch die Ticketpreise." Demnach ist der Juli der Monat mit den meisten Flugverspätungen. Im vergangenen Jahr hob beinahe jedes zweite Flugzeug (44 Prozent) an deutschen Airports in diesem Monat mehr als 30 Minuten später als ursprünglich geplant ab. Wer mit seinem Sommerurlaub flexibel ist, der sollte lieber auf den Juni (Anteil an verspäteten Flügen: 39 Prozent) oder August (37 Prozent) ausweichen.

Zu diesen Zeiten fliegt es sich reibungsloser

Der frühe Vogel fängt die pünktliche Maschine. Denn in den frühen Morgenstunden heben Flugzeuge in der Regel besonders pünktlich ab. Um 6 Uhr in der Früh lag der Anteil an verspäteten Maschinen im vergangenen Jahr lediglich bei 14 Prozent. Ganz anders hingegen sieht es bei Abflügen um 23 Uhr aus. Mehr als jedes zweite Flugzeug (58 Prozent) hob zu später Stunde mit mehr als 30 Minuten Verspätung ab. Auch 15 Uhr ist keine gute Uhrzeit für einen Start in den Urlaub, wenn man pünktlich loskommen möchte. Hier lag der Anteil an verspäteten Abflügen im vergangenen Jahr bei 54 Prozent.