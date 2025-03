Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca will das touristische Angebot an der Playa umfassend und gründlich modernisieren, angefangen bei der Hotellerie. Geplant ist, die Modernisierung in den Betrieben der unteren Kategorie, also all jenen, die weniger als vier Sterne haben, zu fördern. Es handelt sich um Hotels, die bei früheren Umbauplänen auf der Strecke geblieben waren und die derzeit nicht mehr als 25 Prozent der Hotelbetten in der Gegend ausmachen. Die meisten dieser Herbergen sind Hotels mit weniger als drei Sternen.

„Wir werden all diesen Hotels die Chance geben, ihre Kategorie zu verbessern; es kann nicht sein, dass es dieses Ungleichgewicht gibt“, sagte Bürgermeister Jaime Martínez und bezog sich dabei auf die Unternehmen, die es nicht geschafft haben, die Umstellungspläne von 2004 und 2011 einzuhalten. Die Idee der Stadtverwaltung ist, private Investitionen durch verschiedene Anreize zu fördern. Das Ziel geht jedoch über die Hotels hinaus, denn die Umstellung soll auf das gesamte ergänzende Angebot ausgedehnt werden, angefangen bei Handel und Freizeitaktivitäten. Um diese Initiative voranzutreiben, werden 21,5 Millionen Euro in die Modernisierung des Gebiets investiert. Einige dieser Maßnahmen werden bereits durchgeführt, und es wird erwartet, dass der für 2027 verfügbare Betrag dank der Steuereinnahmen noch höher ausfallen wird. Ähnliche Nachrichten Unternehmer verlangen neuen Namen für Promenade der Playa de Palma Öffentliche Investitionen, so erklärte der Bürgermeister, sind eine der drei grundlegenden Säulen, auf denen die Umgestaltung des Gebiets aufbauen kann. Die beiden anderen betreffen die Sicherheit und die Mobilität. In letzterem Bereich soll das bestehende Fahrradangebot ausgebaut werden. Was den ersten Punkt betrifft, so beabsichtigt der Stadtrat, die Zahl der Polizeibeamten in dem Gebiet zu erhöhen, und zwar mit mehr lokalen Polizeibeamten und auch mit mehr Überwachungsgeräten wie Drohnen (derzeit gibt es vier Geräte) oder Videokameras, um Aktivitäten wie Straßenverkauf, Hütchenspiel, Drogenhandel, Trinkgelage und andere Praktiken von widerspenstigen Touristen zu kontrollieren. Hierfür, so betonen Martínez und der Stadtrat für Tourismus, Javier Bonet, ist die Unterstützung der Nationalpolizei notwendig. Aus diesem Grund haben sie die Zentralregierung in Madrid gebeten, ihre Ressourcen auch in Playa de Palma zu verstärken, um den Erfolg des Plans zu gewährleisten. „Wir glauben, dass die Nationalpolizei sich genauso anstrengen muss, wie wir es tun werden“.