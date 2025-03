Saisonstart mit neuen Angeboten: Luxushotel von deutschem Milliardär Kühne setzt auf Natur und Kulinarik

Das Luxushotel Castell Son Claret auf Mallorca, das dem deutschen Unternehmer Klaus-Michael Kühne gehört, hat zum Start der Saison 2025 seine Außenbereiche umgestaltet und sein gastronomisches Angebot erweitert. Die Gäste erwartet eine renovierte Poolbar, eine neue Panoramaterrasse sowie ein Degustationsmenü im Michelin-Stern-Restaurant Sa Clastra, das sich an den mallorquinischen Winden orientiert.

Erweiterte Außenbereiche für mehr Naturerlebnis

Eingebettet in das Tramuntana-Gebirge, das von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt ist, legt das Hotel in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf das Leben im Freien. Mit der neuen Panoramaterrasse sollen Gäste eine noch intensivere Verbindung zur umliegenden Natur erleben. Die umgestaltete Poolbar bietet erweiterte Sitzmöglichkeiten, während sich die weitläufigen Gärten als „Rückzugsorte zum Entspannen und Genießen präsentieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch kulinarisch setzt Castell Son Claret verstärkt auf regionale und nachhaltige Produkte. Das hoteleigene Olivenöl, erstmals 2023 gepresst, findet sich in vielen Gerichten wieder. Zudem werden Zutaten aus dem hoteleigenen Garten sowie von der Stiftung Esment verwendet, die sich für die Integration von Menschen mit Behinderungen einsetzt. Darüber hinaus bietet das Restaurant Olivera auf seiner weitläufigen Terrasse mediterrane Spezialitäten mit frischen Zutaten und hausgebackenem Brot an.

Neues Menü im Michelin-Stern-Restaurant

Das Restaurant Sa Clastra, das 2023 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, bietet in dieser Saison ein neues Degustationsmenü unter dem Titel „Wind und Erinnerung“. Küchenchef Jordi Cantó hat sich dabei von den traditionellen Winden Mallorcas inspirieren lassen. Neben den acht bekannten Windrichtungen der Insel ergänzt er das Konzept um den Embat, eine charakteristische Meeresbrise.

Durch diese Kombination aus Historie und Natur möchte das Restaurant eine kulinarische Reise schaffen, die die Identität der Insel widerspiegelt. Gäste können ab dem 13. März die ersten Gänge des neuen Menüs probieren.

Nachhaltigkeit und regionale Kooperationen

Das Engagement des Hotels für Nachhaltigkeit zeigt sich auch in weiteren Bereichen: Ab September werden in den Badezimmern der Gästezimmer Pflegeprodukte der mallorquinischen Marke VITI Vinci bereitgestellt, die aus lokalen Pflanzen hergestellt werden. Zudem kommen recycelte Flaschen aus der Minibar als Verpackung zum Einsatz.

Das Spa Bellesa de Claret bietet neue Behandlungen mit ätherischen Ölen und traditionellen Techniken an, die auf ganzheitliches Wohlbefinden abzielen. Aktivurlauber können zudem den Galatzó-Berg auf den einem der hoteleigenen E-Mountainbikes erkunden.

Die Castell Bar, erste Anlaufstelle für Gäste, setzt ebenfalls auf Regionalität. Hier werden Cocktails mit lokalen Spirituosen und Kräutern aus den Gärten des Hotels kreiert. Mit diesen Neuerungen startet Castell Son Claret in eine Saison, die Natur, Genuss und regionale Verbundenheit in den Mittelpunkt stellt. Mallorca-Besucher können sich auf ein erweitertes Angebot freuen, das Erholung und gehobene Gastronomie mit Nachhaltigkeit verbindet.