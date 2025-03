Die Marke Palma Beach an Mallorcas größter Ferienmeile, der Playa de Palma, erweitert ihr Engagement für Sport und nachhaltigen Tourismus. In diesem Jahr plant sie drei große Sportereignisse: einen Halbmarathon, ein Paddle-Surfing-Turnier und einen Langstreckenschwimmwettkampf für Urlauber und Einheimische. Die Wettbewerbe sollen nicht nur sportliche Höchstleistungen fördern, sondern auch das positive Image der Region stärken.

Wassersport im Fokus: Paddelsurfen und Schwimmen

Den Auftakt macht im Juni das Paddle-Surfing-Turnier „Sup Crossing“. Die Teilnehmer paddeln über eine fünf Kilometer lange Strecke vom Club Náutico del Arenal bis zum Club Marítimo de Sant Antoni de la Playa. Im August folgt die erste Ausgabe des „Swim Crossing“. Hier gilt es, eine 2,5 Kilometer lange Schwimmstrecke zwischen dem Restaurant Ginger Beach und dem Strand Can Pastilla zu bewältigen. "Urlauber und Einheimische sollen dabei gleichzeitig die hervorragende Wasserqualität am Badestrand zu schätzen lernen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Laufbegeisterte kommen im Oktober auf ihre Kosten

Im Herbst steht ein weiteres sportliches Highlight an: Die fünfte Ausgabe des Palma Beach Running Course wird erstmals einen Halbmarathon beinhalten. Neben der 21,1-Kilometer-Strecke gibt es auch einen 10-Kilometer-Lauf sowie einen Kinderlauf. Die Organisatoren rechnen mit einer hohen Teilnehmerzahl und wollen das Event als festen Bestandteil des regionalen Sportkalenders etablieren.

Palma Beach: Mehr als nur eine Tourismusmarke

Hinter Palma Beach steht eine Initiative von Unternehmern aus der Region, die das Image der Playa de Palma nachhaltig verbessern wollen. Neben Sport setzt die Marke auf hochwertige Gastronomie, Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen. Ziel ist es, das Gebiet ganzjährig als Premiumdestination zu etablieren – vergleichbar mit Miami Beach oder Cannes.

Weitere Informationen zu den Events und Anmeldemöglichkeiten sind auf der Website www.palmabeach.com verfügbar.