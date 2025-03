Mit einer neuen Verfügung zur Disziplinierung der Passagiere hat die auch nach Mallorca fliegende Airline Ryanair die Gemüter bewegt. Wer weniger als 40 Minuten vor einem Abflug an der Kofferabgabe erscheint, muss ab Mai 100 Euro extra bezahlen, um überhaupt mitfliegen zu dürfen. Dies wurde am Wochenende offiziell mitgeteilt.

Angesichts dessen raten Experten, möglichst früh am Airport zu erscheinen und dabei zu bedenken, dass Schlangen vor der Kofferabgabe oder der Sicherheitskontrolle das Erscheinen am Gate verzögern können.

Zu großes Handgepäck: Wiederholt Zoff am Gate

Bereits in den vergangenen Wochen war Ryanair wiederholt in die Schlagzeilen geraten: Es ging vor allem um zu großes Handgepäck. Auch hier wird ein saftiger Zusatzbetrag verlangt, wenn das Gepäckstück nicht in die am Gate bereitstehende Apparatur passt.

Immer mal wieder kam es deswegen zu lauten Auseinandersetzungen zwischen betroffenen Passagieren und dem Ryanair-Personal. Auch der mitunter raue Umgangston der Mitarbeiter unter anderem auf dem Flughafen von Mallorca wurde wiederholt moniert. Diese Vorgehensweise ist bei anderen Mallorca-Airlines wie etwa Air Europa oder Eurowings nicht üblich.

Auch die geplante Abschaffung von Papiertickets im kommenden November sorgte in den vergangenen Tagen für Wirbel. Ryanair will seine Passagiere verpflichten, nur noch digital am Gate einzuchecken. Dies dúrfte vor allem älteren Passagieren, die mit der Evolution der technologie nicht Schritt halten können, schwerfallen.