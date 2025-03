Das Universal Hotel Romántica auf Mallorca ist nach einer umfassenden Renovierung modernisiert worden. Mit einer Investition von über 12 Millionen Euro wurde das Hotel in Colònia de Sant Jordi auf Vier-Sterne-Niveau gebracht und kombiniert nun zeitgemäßes Design, Nachhaltigkeit und eine Lage direkt am Meer, wie die Betreibergruppe Universal Beach Hotels in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Nur wenige Schritte vom Naturstrand Es Trenc entfernt, bietet das Hotel seinen Gästen verschiedene neue Einrichtungen. Eine neue Rooftop-Bar in der siebten Etage ermöglicht den Blick auf die Insel Cabrera und Colonia de Sant Jordi. Die neue Lobby. Mit einem neuen Kinderclub und einem erweiterten Poolbereich mit Wasserrutschen gibt es zusätzliche Angebote für Familien. Sportbegeisterte finden ein Fitnessstudio mit Meerblick sowie einen Sportplatz. Zudem gibt es eine Infrastruktur für Outdoor-Aktivitäten. Auch in der Gastronomie gibt es Neuerungen. Das Buffetrestaurant bietet Gerichte aus regionalen Zutaten. Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit Mit dem Programm "Be Responsible – Be Universal" setzt das Hotel auch Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks um. Dazu gehören Solarpaneele zur Energiegewinnung, Trinkwasserstationen zur Reduzierung von Plastik sowie eine energieeffiziente Sanierung. Eine Grauwasser-Aufbereitungsanlage senkt zudem den Wasserverbrauch um bis zu 25 Prozent. Eines der neuen Familienzimmer. "Das neue Konzept kommt gut an. Die Saison 2025 ist bereits zu über 70 Prozent gebucht, besonders gefragt sind die neuen Panoramasuiten mit Meerblick", berichtet Yannik Erhart, CEO der Universal Beach Hotels. Zur Wiedereröffnung am 9. Mai gibt es spezielle Angebote für Gäste.