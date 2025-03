Die spanische Hotelkette Meliá Hotels International sucht händeringend nach Lösungen für die Wohnungsnot auf Mallorca und den Nachbarinseln. Um Saisonkräfte unterbringen zu können, prüft das Unternehmen unter anderem den Kauf einer ehemaligen Jugendherberge auf Menorca. Auch auf Mallorca und Ibiza werden Immobilienoptionen sondiert. Hintergrund ist der Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen, der es für viele Arbeitnehmer zunehmend schwierig macht, während der Tourismussaison auf den Inseln zu leben und zu arbeiten.

Wohnungsnot gefährdet den Tourismus

Seit Jahren verschärft sich das Problem: Hohe Mieten und ein knappes Wohnungsangebot führen dazu, dass Hotels Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. "Der Wohnungsmangel stellt eine Bedrohung für den Wohlstand und die Qualität der Tourismusindustrie auf den Balearen dar", erklärte Meliá in einer Pressemitteilung. In der Vergangenheit wurden bereits Mitarbeiter in Hotelzimmern untergebracht – eine Notlösung, die jedoch nicht auf Dauer tragbar sei.

Meliá-CEO Gabriel Escarrer sieht dringenden Handlungsbedarf. Die Suche nach einer Wohnung sei für Saisonkräfte "zu einer Odyssee geworden". Selbst gute Gehälter reichten nicht mehr aus, um Personal langfristig auf den Inseln zu halten. Daher seien neue Wohnkonzepte unerlässlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der Hotellerie zu sichern.

Auch andere Hotelketten betroffen

Nicht nur Meliá betrifft die Wohnungsnot auf den Inseln. Auch Konkurrenten wie Iberostar und Barceló suchen verstärkt Unterkünfte für ihr Personal. Iberostar hat seine eigene Wohnkapazitäten erweitert, um im Wettbewerb um Fachkräfte attraktiver zu sein. Der Hotelverband FEHM sieht die touristische Vermietung als Haupttreiber der steigenden Mieten. Um Wohnraum für Einheimische und Arbeitnehmer zurückzugewinnen, fordert er ein Verbot von Ferienvermietungen in Mehrfamilienhäusern.