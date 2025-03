"Bei Regen fliehen wir ins Einkaufszentrum": So gehen deutsche Mallorca-Urlauber mit dem schlechten Wetter auf der Insel um

Viele Deutsche, Schweizer und Österreicher machen schon im März Urlaub auf Mallorca – eigentlich, um ein bisschen Sonne und Wärme einzufangen. Wie sehr ein solcher Besuch aber auch "ins Wasser fallen" kann, hat sich in der vergangenen und in dieser Woche gezeigt. Denn während in Deutschland die Sonne schien, hat es auf Mallorca tagelang gegossen wie aus Eimern. Und selbst für die kommende Woche ist weiter Regen angesagt. Bereuen die deutschsprachigen Touristen ihren Aufenthalt? Und was machen sie dieser Tage auf dem Eiland? MM hat sich in Palma am Paseo del Borne unter Urlaubern umgehört.

Aus Kempten kamen Anja und Matthias am Mittwoch angereist. Der Regen schreckt das junge Paar keineswegs ab. "Hat sich trotzdem gelohnt", sagt die 28-Jährige und ihre Augen strahlen. Selbst bei dem Wetter? "Ach was!", sagt Matthias und winkt lachend ab. "Wir sind aus dem Allgäu, da ist auch oft schlechtes Wetter. Da ist es aber trotzdem immer schön." Und seine Lebensgefährtin Anja fügt hinzu: "Es war zwar schön in der Heimat, dafür wurde es aber auch richtig kalt."

Ingrid und Heinz kommen aus Nordrhein-Westfalen. Das Ehepaar ist seit vergangenem Freitag auf der Insel und muss nach einer Woche wieder zurückreisen. "Letzte Woche wären wir bei diesem Wetter lieber in Deutschland gewesen, aber jetzt ist es hier ja auch teilweise schön", sagt die 67-jährige Ehefrau erleichtert. Ihr Mann nickt zustimmend: "Und als es so geregnet hat, haben wir die Kathedrale besichtigt. Heute soll es ja bis zum Nachmittag trocken bleiben, da haben wir Palma einfach noch ein zweites Mal angesteuert", sagt Heinz, während er zweifelnd in den Himmel blinzelt. "Wenn es dann wieder regnet, fahren wir in Einkaufszentren. Solange es nicht regnet, schauen wir uns die Hauptstadt an", fügt Ingrid guten Mutes hinzu. Ob sie den Aufenthalt auf Mallorca bereuen? "Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben es uns halt wärmer vorgestellt – und sonniger."

Ingrid und Heinz aus Nordrhein-Westfalen genießen ihren Urlaub auf der Insel trotz des schlechten Wetters. Immerhin haben die beiden die Mandelblüte gesehen.

Aus Rostock kam Evelyn mit ihrem Mann auf die Insel gereist. Eigentlich wollten sie bereits am Montag durch die Altstadt schlendern, durch den Streik an den Flughäfen in Deutschland habe sich die Ankunft allerdings etwas verzögert. Beide lassen sich nicht abschrecken und ziehen dennoch ihr Programm durch. "Wir möchten noch ein paar Museen besuchen. Und wenn es zu viel regnet, dann kehren wir einfach in unser Hotel zurück und genießen den Tag im Schwimmbar und in der Sauna", fügt Evelyn gut gelaunt hinzu.

Auch Evelyn aus Rostock genießt ihren Aufenthalt. Wenn es zu stark regnen würde, verbringe sie einfach einen Tag im Wellnessbereich des Hotels.

Aus Österreich stammen Claudia und ihre Tochter Delia. "Wir sind gestern angekommen und werden am Montag erst wieder heimkehren", sagt die 64-jährige Mutter und lächelt glücklich. Das Wetter sei zwar nicht optimal, das mache den beiden jedoch gar nichts aus. "Wir werden Museen und Sehenswürdigkeiten besichtigen", sagt Delia, die mittlerweile in Köln lebt.

"Mit einem Mietwagen möchten auf jeden Fall noch nach Valldemossa und Deià fahren", so die 32-Jährige. "Zudem genießen wir die gute Luft und gehen shoppen", so Claudia und betont: "Selbst wenn es hier, am Meer regnet, ist das immer noch besser, als der Regen in der Heimat." Und fröhlich zieht das Mutter-Tochtergespann in Richtung Meer. Im Anima-Beach-Club sei es bestimmt bei Regen genauso schön wie bei Sonnenschein ...

Claudia und ihre Tochter Delia aus Österreich finden Regen am Meer immer noch besser als Regen in der Heimat.

Die Eheleute Kölian aus Wesseling bei Bonn hatten ebenso "eine Woche Sonne gebucht" und müssen bald wieder zurück. Auch wenn in Deutschland zwischenzeitlich die Sonne geschienen hat, bereuen sie nicht, nach Mallorca gekommen zu sein. "Jetzt haben wir wieder einstellige Gradzahlen in der Heimat. An manchen Orten liegt sogar Schnee", sagt der 68-jährige Herr Kölian. Klar, hätten es sich die beiden anders vorgestellt. Ihr Aufenthalt sei gleichwohl schön gewesen.

"Wir mussten ein wenig umplanen und haben uns dem Wetter angepasst", verrät die Ehefrau. Denn eigentlich wollten die beiden so viel wandern wie möglich. Das konnten sie zwar lediglich dreimal verwirklichen, dafür haben sie aber die Mandelblüte gesehen. "Die wollten wir uns schon immer mal anschauen", sagt Frau Kölian und lächelt zufrieden.

Das Ehepaar Tietje ist aus Bamberg angereist. "Wir haben uns gestern die Drachenhöheln angesehen. Da hatte ich auch Geburtstag", sagt die inzwischen 59-jährige Frau Tietje mit einem Lächeln. "Heute schauen wir uns noch einmal in aller Ruhe Palma an, beim ersten Anlauf hatte es zu stark geregnet", erklärt der Mann. "Im Grunde genommen finden wir es gar nicht so schlecht, dass es nicht zu warm ist", so Tietje erleichtert.