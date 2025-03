Urlauber aufgepasst! Neue Strandrestaurants im Norden von Mallorca machen auf

Die neuen Strandrestaurants an der Playa de Alcúdia im Norden von Mallorca sind so gut wie fertig, der Eröffnungstermin steht jetzt fest. Nach Auskunft von Bürgermeisterin Fina Linares wird es bereits am 1. April so weit sein. Damit wird laut den Ergebnissen einer Gemeinderatssitzung die Urlaubersaison eingeläutet.

Im vergangenen Jahr mussten die Touristen ohne solche sogenannten "Chiringuitos" an der Playa de Alcúdia auskommen. Im Frühling waren die alten Gebäude abgerissen worden, um Platz für den Bau der neuen zu schaffen. 15,7 Millionen Euro will man in zehn Jahren einnehmen Anders als bei den alten Restaurants kann man die aktuellen sowohl von der Promenade als auch vom Strand aus betreten. Die Chiringuitos verfügen zudem über größere Schattenbereiche. In den kommenden zehn Jahren will die Gemeinde Alcúdia durch die Bewirtschaftung der Lokale 15,7 Millionen Euro einnehmen. Die Playa de Alcúdia ist der Nachbarstrand der der berühmten und bei Touristen besonders begehrten Playa de Muro. Insgesamt ist dieser sandige Abschnitt immerhin etwa sieben Kilometer lang und reicht von Alcúdia bis Can Picafort.