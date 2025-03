Einmaliger Panoramablick aufs Meer: Dieser nagelneue Aussichtspunkt empfängt Sie, wenn Sie nach Mallorca kommen!

Auf einem der besten Grundstücke im Osten von Mallorca ist in Portocolom von der zuständigen Gemeinde Felanitx ein neuer "Mirador" eingerichtet worden. Er befindet sich neben dem Leuchtturm, man hat die gesamte Bucht sowie das Castell de Santueri im Hintergrund im Blick.

Der Aussichtspunkt wurde am Samstag feierlich eröffnet, das Grundstück war vor einigen Monaten von einem wohlhabenden und hoch geachteten Bürger der Kommune geschenkt worden. Eingriffe in die Landschaft mussten nur kaum vorgenommen werden.

Eröffnung mit Gedichten und Musik

Die Bürgermeisterin Catalina Soler betonte, dass "wir uns alle gemeinsam um diesen Ort kümmern sollten, in dem Bewusstsein, dass wir die würdigen Erben desjenigen sind, der der Stadt diesen Ort vermacht hat". Die Veranstaltung endete mit der Lesung von Gedichten des Liedermachers Mar Grimalt, begleitet von dem Musiker Carles Medina.

Die Bedingung für die Übertragung des Geländes an die Gemeinde war, dass es so unberührt wie möglich und mit einem Minimum an Bauarbeiten erhalten werden sollte. Dies ist gelungen, wobei Materialien wie Stein, Erde und Eisen verwendet wurden.