Hagel-Horror auf Flug von Mallorca nach Wien: Polizisten beschlagnahmen Stimmrekorder!

Der durch einen schweren Hagelschauer beeinträchtigte Flug zwischen Palma de Mallorca und Wien vom 9. Juni 2024 lässt in Österreich noch immer die Gemüter hochkochen. Wie der Fachauftritt www.aerotelegraph.com unter Berufung auf die Zeitung "Kurier" berichtete, stellte vergangene Woche das Landeskriminalamt Niederösterreich den Flugdatenschreiber und Stimmenrekorder des Austrian-Airlines-Fluges OS434 "bei den Ermittlern des Verkehrsministeriums" sicher. "Geklärt werden soll nun, ob Daten gelöscht oder manipuliert worden sein könnten", heißt es. Ein Fluggastanwalt habe zuvor Anzeige gegen die Ermittler wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch erstattet.

Das Flugzeug aus Palma de Mallorca war schon fast am Ziel, als der Airbus am 9. Juni 2024 kurz vor Wien in starken Hagel geriet. Dadurch wurde die Nase des Airbus A320 mit dem Kennzeichen OE-LBM größtenteils zerstört, die Cockpitscheiben sprangen und auch Tragflächen und Leitwerk des Flugzeugs nahmen Schaden.

Untersuchungsbericht im Dezember 2024

Seitdem gab es etliche Vorwürfe und Spekulationen – vor allem rund um die Frage, ob der Flug durch den Hagel nicht womöglich vermeidbar gewesen wäre. Im Dezember 2024 erschien ein vorläufiger Untersuchungsbericht staatlicher österreichischer Stellen. Doch auch dieser Bericht brachte keine Ruhe in den Fall.

Die "Sicherstellung erfolgte zur Abklärung eines allfälligen strafbaren Verhaltens der Beschuldigten", äußerte die Staatsanwaltschaft gegenüber aerotelehgraph. "Die Beschuldigten sind die beiden Piloten des besagten Fluges sowie weitere, namentlich noch nicht bekannte Mitarbeiter der AUA." Der Flugdatenschreiber und Stimmenrekorder befinden sich laut Staatsanwaltschaft nun in der Verwahrstelle des Landesgerichtes Korneuburg. "Aktuell wird die Entscheidung des Gerichtes über die Auswertung der sichergestellten Gegenstände und Daten abgewartet."

Der Flugdatenschreiber (Flight Data Recorder, FDR) speichert während des Fluges alle wichtigen Flug- und Flugzeugdaten, der Stimmenrekorder (Cockpit Voice Recorder, CVR), zeichnet im Cockpit Gespräche und Geräusche auf. Beide werden als Flugschreiber bezeichnet, im Englischen Blackbox. Sie sind meist im Heck des Flugzeuges verbaut und helfen Ermittlern, den Ablauf von Unglücken und anderen Vorfällen zu rekonstruieren