Tools für digitale Nomaden: Effektiv aus der Ferne arbeiten

War der Ausdruck “digitale Nomaden” früher etwas Unverständliches, ist er heute ein Trend. Viele Menschen werden zu digitalen Nomaden, was keine Überraschung ist. Worum geht es? Digitale Nomaden sind Menschen, deren Lebensstil auf Fernreisen basiert. Aber diese Leute reisen nicht nur, sie arbeiten auch aus der Ferne.

Für solche Arbeiten werden moderne Technologien eingesetzt. Um eine exzellente Arbeit zu gewährleisten, gibt es eine Reihe notwendiger Tools für digitale Nomaden, ohne die eine qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung kaum vorstellbar ist. Lassen Sie uns genauer besprechen, welche Geräte, Programme und Anwendungen für die Fernarbeit erforderlich sind.

Notwendige Werkzeuge, die digitale Nomaden nicht ignorieren können

Digitale Nomaden müssen in Hotels, Bibliotheken und Cafés überall auf der Welt arbeiten. In der Regel führen solche Menschen ein minimalistisches Leben, denn sie nehmen auf Reisen nur die nötigsten Dinge mit. Es gibt jedoch eine Reihe von Geräten und Programmen, auf die sie in ihrem Lebensstil nicht verzichten können. Wer Interesse daran hat, ein digitaler Nomade zu werden, kann die folgende Liste notwendiger Tools lesen, mit denen er seine Produktivität erhöhen und für Arbeitsorganisation sorgen kann.

Laptop

Man kann davon ausgehen, dass das wichtigste Werkzeug für digitale Nomaden ein Laptop ist. Ohne dieses Tool ist keine Remote-Arbeit möglich. Sie können Laptops entsprechend Ihren Vorlieben auswählen. Es wird empfohlen, dass sie dünn und leicht sind. Darüber hinaus sollten sie eine hervorragende Akkulaufzeit haben. Für diesen Lebensstil sind 10 Stunden Arbeit ideal.

Smartphone

Ein ebenso wichtiges Attribut für die Fernarbeit sind Smartphones. Sie können zwischen Smartphones mit Android- oder iOS-Betriebssystem wählen. Es ist wichtig, dass genügend Speicher vorhanden ist. So kann man verschiedene notwendige Programme herunterladen.

Kopfhörer

Viele Arbeitssituationen beinhalten Kundenbesprechungen oder Firmenmeetings. In solchen Fällen ist es unerlässlich, Kopfhörer dabei zu haben. Bei der Auswahl von Kopfhörern müssen Sie auf deren Geräuschunterdrückung und das Vorhandensein eines eingebauten Mikrofons achten. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn Besprechungen an Orten mit Menschen stattfinden.

Globaler Hotspot

Der Lebensstil des digitalen Nomaden erfordert zuverlässiges Internet. Es kommt häufig vor, dass an manchen Orten die Internetverbindung schlecht oder gar kein WLAN verfügbar ist. Um Probleme mit dem Internet zu vermeiden, benötigen Sie einen globalen Zugangspunkt.

Externes Laufwerk

Für digitale Nomaden ist die Digitalisierung eines großen Teils des Lebens normal. Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass es unmöglich ist, alle Daten für längere Zeit auf einem Computer zu speichern. In solchen Fällen wird empfohlen, ein externes Laufwerk zu verwenden. Ein solcher Schritt ist auch eine Sicherheitsoption.

VPN-Dienst

Digitale Nomaden müssen um die ganze Welt reisen und online arbeiten. Sie müssen daher viele verschiedene Internet-Netzwerke nutzen. Allerdings kann hierdurch ein Risiko für die Datensicherheit entstehen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie ein VPN verwenden. Heute gibt es zahlreiche Angebote für VPN-Dienste.

Produktivitäts-Planer

Eines der wichtigen Tools, mit denen Sie die Produktivität erhöhen können, sind Produktivitäts-Planer. Mithilfe solcher Programme können Sie Ihre Ziele für einen bestimmten Zeitraum festlegen, sei es täglich oder wöchentlich, Ihre Ergebnisse verfolgen und Ihre Leistung analysieren. Dies ist ein großartiges Tool, das für jeden digitalen Nomaden unverzichtbar ist, da es ihm hilft, auf dem richtigen Arbeitsweg zu bleiben.

Projektmanagement Tool

Für digitale Nomaden ist ein Projektmanagementprogramm ein Muss. Mithilfe solcher Programme können Sie Listen, Tafeln und Karten erstellen, die Ihnen dabei helfen, verschiedene Aufgaben und Projekte zu priorisieren sowie zu organisieren. Diese Programme ermöglichen Ihnen auch, Informationen mit Kunden oder anderen Mitarbeitern zu teilen. Hochladen von Dateien, Kommentieren, Festlegen von Fristen, all dies ist in solchen Programmen möglich.

PDF Konverter

Heutzutage werden viele Dokumente im PDF-Format erstellt. Digitale Nomaden werden also definitiv die Hilfe von PDF-Konvertern benötigen. Heutzutage stehen zahlreiche Online-PDF-Konverter zur Verfügung, beispielsweise PDF Guru, mit denen Sie Ihr PDF in Vektorgrafik umwandeln oder signieren können. Solche Tools helfen Ihnen, PDF in jedes beliebige Format zu konvertieren. Darüber hinaus können Sie PDFs mithilfe künstlicher Intelligenz zusammenfassen.

Zeiterfassungsprogramme

Zeiterfassungs-Apps helfen Ihnen, die Produktivität zu steigern. Dadurch erhöht sich Ihr Einkommen. Mithilfe solcher Programme können Sie die Zeit kontrollieren, die Sie für die Entwicklung bestimmter Projekte, die Erledigung von Aufgaben oder die Arbeit mit Kunden aufwenden. Mithilfe solcher Programme können Sie auch einen bestimmten Zeitraum festlegen, in dem Sie die Aufgabe erledigen müssen, und anschließend prüfen, ob Sie es innerhalb dieser Zeit geschafft haben, sie zu erledigen.

Foto: Pexels.com/Yan Krukau

Übersetzer-Tools

Da digitale Nomaden in verschiedene Länder reisen, kann es durchaus sein, dass sie mit dem Problem mangelnder Sprachkenntnisse konfrontiert werden. In solchen Fällen können Sie auf die Hilfe eines Übersetzerprogramms nicht verzichten. Mithilfe des Online-Übersetzers können Sie im Hotel immer die richtige Bestellung aufgeben oder in einem Café ein Essen auswählen.

Dies sind einige der wichtigsten Tools, die für den Lebensstil eines digitalen Nomaden erforderlich sind. Allerdings gilt es auch zu beachten, dass Menschen, die gleichzeitig arbeiten und reisen, auch über Apps für die günstigsten Flüge, Geldtransferprogramme, Karten zur Orientierung in der Gegend verfügen sollten.

Fazit

Viele Menschen mögen den Lebensstil des digitalen Nomaden. Es bietet zahlreiche Vorteile, von Flexibilität bis hin zur Möglichkeit, Arbeits- und Ruhezeiten selbst festzulegen. Mithilfe moderner Programme und Attribute ist die Fernarbeit kein Problem. Mit den oben genannten Tools für digitale Nomaden können Sie die Produktivität erhöhen und die Arbeitsorganisation verbessern.