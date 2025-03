Obdachlose und Bauarbeiten: Flughafen von Mallorca macht nachts aus Sicherheitsgründen fast komplett dicht

Am Flughafen Palma de Mallorca treten ab sofort neue Sicherheitsvorkehrungen in Kraft. Passagiere können die Haupthalle des Airports nachts nur noch über den Zentraleingang betreten. Alle anderen Eingänge sind von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden geschlossen. Diese Maßnahme soll vor allem dazu dienen, die Sicherheitsprozeduren zu optimieren und die Flughafenlogistik zu verbessern.

Ziel der neuen Regelung ist es auch, insbesondere Obdachlose davon abzuhalten, in der Ankunfts- und Abflughalle zu übernachten. Darüber hinaus sollen die Renovierungsarbeiten im Ankunftsbereich sowie im Bereich der Abflüge effizienter und ohne zusätzliche Umleitungen oder längere Wege für Fluggäste durchgeführt werden. Dies ermöglicht es, den regulären Flughafenbetrieb während der Hauptreisezeiten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig notwendige Modernisierungsmaßnahmen voranzutreiben. So wird der Verkehr weniger gestört, und die Arbeiten können ohne größere Beeinträchtigungen der Passagiere erfolgen. Diese Informationen stammen aus einer Befragung von Flughafenmitarbeitern, die der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vorliegt. Entsprechende Hinweisschilder hängen bereits Um Reisende auf die Änderungen aufmerksam zu machen, wurden an den Zugangstoren zu den Abflug- und Ankunftsterminals entsprechende Informationsplakate angebracht. Die Schilder sind sowohl auf Spanisch als auch auf Deutsch verfasst und warnen ausdrücklich davor, dass alle weiteren Eingänge bis 5 Uhr morgens geschlossen bleiben. Passagiere werden gebeten, den Zentraleingang zu nutzen, um Verzögerungen zu vermeiden. Der Flughafen Son Sant Joan in Palma ist etwa acht Kilometer von der Innenstadt entfernt. Als drittgrößter Airport Spaniens hat er mit 33,3 Millionen im Jahr 2024 erneut einen neuen Rekord aufgestellt. Im Vergleich zu 2023 bedeutete dies einen Anstieg der Reisenden um 7 Prozent.