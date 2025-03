Warum Urlauber auf dem Flug nach Mallorca keine kurzen Hosen tragen sollten

Auf dem sozialen Netzwerk TikTok ist ein Videobeitrag viral gegangen, der für viele Mallorca-Urlauber interessant sein dürfte: Die Mehrheit der Inselbesucher kommt per Flugzeug und hat sich dabei vielleicht in der Kleiderwahl schon dem hiesigen Klima angepasst. Wie man sich jedoch richtig auf einen Flug vorbereitet, was Hemd, Hose & Co. betrifft, schildert die auszubildende Flugbegleiterin @clauucuerdoo.

"Reist niemals in einem Flugzeug mit kurzer Hose!", so die junge Frau in ihrem Post, der mehr als 4,3 Millionen Mal aufgerufen wurde. Sie habe diese Regel selbst nicht gekannt, gesteht @clauucuerdoo, und sei immer mit kurzer Hose und sogar mit Sandalen geflogen. Bis sie einen Kurs zur Flugbegleiterin machte und diesen Grundsatz lernte. Der Grund: Hohe Verbrennungsgefahr @clauucuerdoo erklärt den Grund für dieses Gebot: "Es liegt daran, dass wenn es einen Notfall gibt und man das Flugzeug evakuieren muss, entfalten sich aus den Türen Rutschen, die sich sofort aufblasen." Auf diese Rutschen müsse man im Evakuierungsfall springen. Da die Geschwindigkeit, mit der die Passagiere aus der Höhe herabrutschen, enorm sei, "verbrennt man sich ohne lange Hose buchstäblich das gesamte Bein", so @clauucuerdoo. "Es ist wie als du als Kind in einem Park in der Sonne gerutscht bist und dich beim Kontakt mit dem Metall verbrannt hast", zieht die junge Flugbegleiterin in Ausbildung einen Vergleich. "Also stell dir vor, wie das im Fall einer Flugzeugevakuierung ist!" #azafata #tcp #paratii ♬ original sound - clauucuerdoo @clauucuerdoo dato curioso de una azafata en proceso #avion "Deshalb empfehle ich – auch wenn Notfälle sehr selten sind –, das nächste Mal, wenn ihr im Flugzeug unterwegs seid, lange Hosen anzuziehen, mit Socken und geschlossenen Schuhen", schließt @clauucuerdoo. Genau deswegen sehe man alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter diese Kleiderordnung befolgen. "Du sieht niemanden, der Bein zeigt, und das ist der Grund." Flugsicherheitsexperten empfehlen über dieses Video hinaus, vorzugsweise Baumwolle zu tragen, da synthetische Kleidung bei hoher Reibung schmelzen kann.