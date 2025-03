Strand-Umfrage: So viel haben deutschsprachige Touristen Mitte März für ihre Flüge nach Mallorca bezahlt

Mallorca wird als Urlaubsziel immer beliebter. Mittlerweile reisen Touristen nicht mehr nur in der Hauptsaison auf die Insel, auch die Nebensaison wird immer attraktiver und öfter gebucht. So entgehen viele Reisende der drückenden Sommerhitze und großen Menschenaufläufen. Oftmals machen auch die günstigeren Flugpreise einer Reise zwischen November und April attraktiver. MM hat sich umgehört, wie viel deutschsprachige Urlauber, die jetzt im März auf Mallorca sind, für ihre Flugtickets bezahlt haben.

Das frisch verliebte Paar Charlotte (25) und Jonas (28) hat seinen ersten gemeinsamen Urlaub auf der Baleareninsel gebucht. Charlotte aus der Eifel hat erst am Montag ihr Studium abgeschlossen. Das musste natürlich gefeiert werden! Die beiden waren vor dem Urlaub noch bei Charlottes Eltern, sodass der Hinflug von Köln aus erfolgte. Da sie am 1. April zu ihrem Lebensgefährten nach Berlin zieht, geht es nach fünf Tagen unter der Inselsonne direkt in die Hauptstadt.

Für den Hinflug haben Charlotte und Jonas zusammen 118 Euro bezahlt. Der Rückflug hat 143 Euro gekostet. In ihrem Ryanair-Ticket war kein Aufgabegepäck, lediglich pro Person die Mitnahme eines 10-Kilo-Boardtrolleys, Rucksack und Handtasche enthalten. Selbst in der "kalten Jahreszeit" musste jedoch kein Koffer voller dicker Kleidung gepackt werden. Denn Charlotte und Jonas genießen die Playa bereits in Badekleidung. Bei über 20 Grad bereits Außentemperatur, haben sie sich sogar bis zu den Knien ins Wasser getraut.

Einige Meter weiter liegt Marion im Sand und liest auf ihrem E-Reader, während ihr Mann im Hotel ein Mittagsschläfchen hält. Die 58-Jährige ist Niederländerin und kam aus Amsterdam angereist. “Wir haben ein Schnäppchen gemacht”, sagt Marion und lächelt. “Wir haben bei Transavia Airlines den Hin- und Rückflug gebucht. Für zwei Leute inklusive Gepäck hat das insgesamt nur 503 Euro gekostet. Ein Bild möchte Marion leider nicht in der Zeitung sehen.

Andrea (59) und Ralf (58) spazieren an der Küste entlang. Die zwei Magdeburger verbringen ganze 13 Tage auf der Insel. Gebucht und geflogen wurde mit TUI. “Flug und vier-Sterne-Hotel kosteten pro Person zirka 1000 Euro mit Halbpension”, so Andrea, während sie mit den Füßen durch das Wasser watet. Ein Bild wollten die zwei Urlauber nicht veröffentlichen.

Mit einer ganzen Gruppe begeisterter Rennradfahrer kamen Svetlana (59) und Matthias (63) aus Frankfurt am Main nach Mallorca. “Wir bleiben zehn Tage auf der Insel. An acht Tagen werden wir mit den Rädern unterwegs sein”, erzählt Svetlana. Eigentlich sind beide wahre Inselkenner, da sie häufig auf Mallorca ihre freie Zeit verbringen. “Für eine Person hat die Reise inklusive Flug, Gepäck und Hotel mit Halbpension 1250 Euro gekostet”, fügt Matthias hinzu und ist mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden.

Ebenso leidenschaftliche Radfahrer sind Sabine (58) und Michaela (47). Die zwei Münchner Frauen sind froh, das kalte Bayern mit sieben Grad Tagestemperatur verlassen zu haben. In der Sonne haben sie sich nun einen Sekt gegönnt, um auf ihren Urlaub anzustoßen. Mindestens 15 Mal seien die Sportler bereits auf Mallorca gewesen. Dieses Mal zahlten sie für ein verlängertes Wochenende von Donnerstag bis Montag im Fünf-Sterne-Hotel bei Halbpension inklusive Flug 600 Euro.

Gerrit Südhoff, 27 und Clara Jung, 24 Jahre alt aus Wiedmarschen in Niedersachsen verbrachten fünf Tage in Cala d’Or. Den letzten Urlaubstag verbringen sie nun an der Playa de Palma. Mit TUI ging es von Düsseldorf nach Palma, mit Eurowings geht es wieder zurück. Hin- und Rückflug für beide inklusive Handgepäck: 150 Euro.

Zwei junge Familien packen gerade Handtücher sowie ihre Badesachen in Strandtaschen und möchten Richtung Hotel aufbrechen. In zwei Buggys sitzen die neunmonatige Emilia und der zehnmonatige Paul und lächeln zufrieden in die Sonne. Die jungen Mütter heißen beide Lisa, sind Mitte 30 und verbringen gemeinsam mit Kind und Kegel zehn Tage auf Mallorca. Die Väter Mike (38) und Benjamin (38) scherzen miteinander, Mike trocknet sich noch ab, denn er war unter den Befragten der erste Tourist, der sich in die Fluten gewagt hat. Bei Ryanair haben die Berliner ihre Flüge gebucht. Trotz viel Gepäck, extra Kindersitz und den Buggys haben "zweieinhalb Reisende" (je zwei Erwachsene und ein Kleinkind) insgesamt je 370 Euro ausgegeben. Sogar reservierte Sitzplätze sind in den Buchungen enthalten.

Stefanie (40) und Sven (44) spielen gerade mit dem fast zweijährigen Thore am Strand, als die MM-Reporterin auf sie zugeht. Die Hamburger haben den letzten Urlaubstag in der Sonne noch einmal richtig genossen, bevor sie nach zehn Tagen wieder die Heimreise antreten. Die junge Familie hatte ein Pauschalangebot gebucht, bei dem sie für Hotelaufenthalt mit Frühstück und Hin- und Rückflug insgesamt 2000 Euro ausgegeben hat.