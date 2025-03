Rauchen an Bord, heißes Essen: So war der erste Direktflug von Köln nach Mallorca vor 60 Jahren

Morgens in Köln einsteigen, mittags auf Mallorca am Mittelmeer einen Cortado trinken – heute eine Selbstverständlichkeit, 1965 jedoch eine kleine Sensation. Vor rund 60 Jahren startete erstmals ein filmreifer Direktflug von Köln-Bonn nach Palma. Die Akteure: 72 Passagiere, eine Boeing 727 der Fluggesellschaft Condor, Stewardessen mit akkuraten Hochsteckfrisuren – und der spätere deutsche Top-Journalist und Auslandskorrespondent Dieter Kronzucker, der das Geschehen für den WDR dokumentierte.

Der Flug, so schildert es der viele Jahre später preisgekrönte Journalist in der 24-minütigen Schwarz-Weiß-Reportage, war ein Erlebnis der Extraklasse – nicht nur, weil er sich mit 930 km/h Richtung Sonneninsel bewegte, sondern auch wegen des stolzen Preises. "Billig ist der Flug nicht, er kostet ein durchschnittliches Monatsgehalt", kommentiert Kronzucker trocken. Wer heute über 200 Euro für einen Mallorca-Flug schimpft, dem sei diese Zahl zur Erinnerung ins Portemonnaie gelegt.

In der Luft ging es mondän zu: Rauchende Passagiere, edle Serviertabletts mit dampfendem Essen und Stewardessen, die mit charmanter Strenge den Service perfektionierten. Man flog nicht einfach nach Mallorca – man wurde befördert, fast wie in einem fliegenden Salon.

Nach der Landung folgte der erste Kulturschock. Kronzucker, Mantel abwerfend und Mikrofon in der Hand, verkündete: „Genau so haben wir uns die Ankunft vorgestellt. Es ist acht Uhr morgens und bereits 18 Grad Celsius.“ Ein Kameraschwenk zeigte das Ankunftsterminal – ein weißer Flachbau, den Kronzucker mit ironischer Gelassenheit kommentierte: „Das ist das, was man in Mallorca einen Flughafen nennt.“ Immerhin: Täglich landeten dort schon damals bis zu 100 Maschinen. Heute sind es fast 16 Millionen Landungen pro Jahr – mit einem Flughafengebäude, das den Charme einer riesigen Shoppingmall versprüht.

Viel Zeit zum Staunen und Verweilen hatte das Team damals aber nicht. Nach kurzem Abstecher ins zehn Kilometer entfernte Palma – samt Filmaufnahmen von den ersten Hotelklötzen und Kutschfahrten mit Sonnenhut-tragenden Urlaubern in El Arenal – ging es zurück. Warum der plötzliche Aufbruch? "Weil wir den doch so schädlichen Sonnenstrahlen entkommen wollen", hört man Kronzucker sagen.

Wer sich heute in diese Reisezeit zurückversetzen möchte, kann den WDR-Beitrag "Vor 60 Jahren: Der erste Flug von Köln/Bonn nach Palma de Mallorca" in der ARD-Mediathek und auf YouTube ansehen. Dort zeigt sich: Die goldene Ära des Fliegens war zwar teuer, aber stilvoll – und Kronzucker wusste schon damals, wie man eine Geschichte erzählt.