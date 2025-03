"Rieche es schon, oh Gott!": So übermannt zeigt sich ein deutscher Flugbegleiter von Mallorca-Sehnsucht auf Tik Tok

Das Mitglied einer Crew der Airline Tuifly hat sich jüngst erlaubt, seiner Inselsehnsucht per Tik-Tok verbal freien Lauf zu lassen. Der Steward des in Deutschland gestarteten Fliegers äußerte beim Verlassen des Flugzeugs an einem frühen Morgen, dieses Jahr zum ersten Mal auf die Insel zu fliegen.

Als er den Passagier-"Finger" bei 9 Grad über eine Treppe Richtung Flugfeld verließ, sagte er: "Ich rieche es schon, oh Gott!" Und er fügte hinzu: "Ich liebe es, ich könnte hier leben. Das ist wirklich der place to be for me, meine Lieblingsinsel." Danach musste die Crew wieder in die Bundesrepublik zurückfliegen.

#tuiflydeutschland #mallorca #placetobe #lieblingsort #duft #livedabei ♬ Originalton - Alexander @i.am.alext Von meinem ersten Flug nach Mallorca in 2025, dem unbeschreiblichen Duft der Insel und meinem persönlichen „Place to be“.♥️ . Du bist fast live an meiner Seite, wie ich den Duft der Insel genieße 🎥 . Hast Du auch einen Ort, an den es Dich immer wieder zurück zieht und der für Dich einfach der Herzens-Ort ist? . . . #flugbegleiter

Kurze Hosen werden auch schon getragen

Seit Wochen ist das Wetter kalt und eher feucht auf Mallorca und in Deutschland zeitweise gut und trocken. Dennoch ist bei vielen Deutschen die Inselsehnsucht so groß, dass sie sich trotz der meteorologischen Probleme an der Tatsache ergötzen, auf der Insel zu sein. Mitunter wird die Kälte sogar ignoriert: Im Zentrum von Palma waren dieser Tage nicht wenige Mitteleuropäer in kurzen Hosen unterwegs.

Auf der Insel halten sich zurzeit noch nicht allzu viele deutsche Urlauber auf, doch ihre Anwesenheit sticht bereits in die Augen. Mit einem ersten großen Ansturm wird zu Beginn der Osterferien im April gerechnet.