Mallorca-Flüge zu Ostern in diesem Jahr günstiger als 2024

"Das war doch letztes Jahr billiger, oder?" Wenn Sie beim Buchen des Osterurlaubs diesen Gedanken hatten – je nach Reiseziel kann das stimmen. Aber die gute Nachricht zuerst: Flüge nach Mallorca sind in diesen Osterferien einer Auswertung zufolge im Schnitt deutlich günstiger als im Vorjahr. Preislich massiv zugelegt haben dagegen Flüge zu Urlaubszielen in der Türkei.

Flüge ab einem deutschen Flughafen nach Palma de Mallorca und zurück kosten im Osterferien-Zeitraum zwischen 5. und 27. April im Schnitt 308 Euro, teilt das Vergleichsportal Check24 unter Verweis auf eigene Buchungsdaten mit. Ein Minus von elf Prozent: Im Osterferien-Zeitraum 2024 waren es 346 Euro. Wie viel MM-Leser im Schnitt für ihren März-Urlaub auf Mallorca bezahlt haben, lesen Sie hier.

Ganz anders Flüge in die Türkei: Aus Deutschland nach Antalya und zurück kosten Flüge rund um Ostern dieses Jahr im Schnitt 389 Euro – 2024 waren es 273 Euro. Das macht ein Plus von 42 Prozent. Spürbar mehr im Schnitt kosten auch Flüge nach Istanbul (365 statt 289 Euro) und Izmir (315 statt 263 Euro) – das sind 26 bzw. 20 Prozent mehr.

Aus Sicht von Check24 treibt die hohe Inflation in der Türkei auch die Kosten für die Flugtickets in die Höhe. Währenddessen wird Mallorca von zahlreichen Airlines angesteuert – der intensive Wettbewerb sorge für günstigere Tarife.

Andalusien günstiger, Athen teurer

Deutlich weniger als 2024 kosten Flüge in diesen Osterferien auch nach Málaga in Andalusien – im Schnitt 357 statt 420 Euro, das sind 15 Prozent weniger. Ein Reiseziel mit deutlich angezogenen Preisen hingegen ist Athen: Flüge aus Deutschland in die griechische Hauptstadt und wieder zurück kosten während der Osterferien im Schnitt 402 Euro – rund ein Drittel mehr als 2024, als die Tickets im Schnitt bei 304 Euro lagen.

Betrachtet wurden die 15 bei dem Portal Check24 meistgebuchten Kurz- und Mittelstreckenziele sowie die 5 meistgebuchten Langstreckenziele. In die Preisanalyse für 2025 fanden Buchungen Eingang, die bis 17. März erfolgt sind. Betrachtet wurden einzelne Flugbuchungen, nicht Preise für Flüge im Rahmen von Pauschalreisen. 2024 waren die Osterferien deutlich früher im Jahr – zwischen 16. März und 7. April.