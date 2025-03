Mallorca-Urlauber aufgepasst: Ryanair startet sein neues Vielfliegerprogramm "Prime"

Ryanair, Europas größte Billigfluggesellschaft, die Mallorca mit etlichen Airports verbindet, hat ein neues Geschäftsmodell vorgestellt, das Vielflieger ansprechen soll. Mit der sogenannten "Ryanair Prime"-Mitgliedschaft können Kunden für eine Jahresgebühr von 79 Euro bis zu zwölf vergünstigte Flüge pro Jahr buchen – allerdings unter bestimmten Bedingungen.

Exklusive Rabatte mit Einschränkungen

Die Mitgliedschaft ist auf 250.000 Abonnenten limitiert und erlaubt es, einmal pro Monat einen vergünstigten Flug zu buchen. Zusätzlich sind Sitzplatzreservierungen im Angebot enthalten, jedoch nur in bestimmten Reihen und auf ausgewählten Flügen. Sind diese Plätze ausgebucht, erfolgt eine zufällige Sitzplatzzuweisung.

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch, es sei denn, der Kunde kündigt im "Ryanair Prime"-Bereich seines Kontos oder über den Kundenservice. Innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Mitgliedschaft ist eine vollständige Rückerstattung möglich – vorausgesetzt, es wurden noch keine Vorteile in Anspruch genommen. Andernfalls wird die Rückerstattung anteilig berechnet. Umbuchungen sind erlaubt, jedoch gegen eine zusätzliche Gebühr, die in einer gesonderten Preistabelle ausgewiesen ist.

Einschränkungen bei Familien und Minderjährigen

Ryanair Prime richtet sich in erster Linie an Einzelpersonen. Zwar können Kleinkinder (bis zwei Jahre) auf demselben Ticket mitreisen, doch sie selbst profitieren nicht von den Prime-Vorteilen. Kinder zwischen zwei und 15 Jahren müssen über eine separate Buchung als Erwachsener mit einem neuen Prime-Abonnement reisen, da sie nicht alleine fliegen dürfen. Nicht genutzte Flüge sind nicht übertragbar und verfallen am Ende des Abonnementzeitraums – eine Mitnahme ins Folgejahr ist ausgeschlossen.

Fazit: Lohnt sich die Prime-Mitgliedschaft?

Das neue Modell könnte für Vielreisende und Geschäftsleute interessant sein, die regelmäßig auf Strecken von Ryanair unterwegs sind. Die monatliche Buchungsbegrenzung und die Sitzplatzbeschränkungen dämpfen jedoch den vermeintlichen Vorteil. Familien und Gelegenheitsurlauber profitieren weniger von dem Angebot.

Ob Ryanair mit dem Prime-Programm eine neue Ära im Low-Cost-Segment einläutet, bleibt abzuwarten. Klar ist: Der Wettbewerb unter den Billigfliegern nimmt weiter Fahrt auf – und Passagiere werden künftig noch genauer rechnen müssen, welches Modell für sie wirklich am günstigsten ist.