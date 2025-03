Mallorca-Flieger Condor startet Gewinnspiel mit Passagieren im Streifenlook

Die Fluggesellschaft Condor, die auch regelmäßig Mallorca anfliegt, hat sich zum Bestehen des dreijährigen neuen Markendesigns etwas Besonderes einfallen lassen: Vom 4. bis 30. April erhält jeder Passagier, der bei Reiseantritt im Streifenlook des Ferienfliegers erscheint, einen Zehn-Euro-Gutschein, der an Bord eingelöst werden kann.

So funktioniert es

Unter dem Motto "Match the Stripes" müssen das Kleid oder das Oberteil des Reisenden mit dem typischen Condor-Muster übereinstimmen. Aber so einfach wird es den Kunden nicht gemacht. Die Streifen müssen den Farben des jeweils gebuchten Fliegers entsprechen. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Varianten: Rot, blau, gelb, grün, beige und pink. Um die richtige Streifenkombination herauszufinden, muss zunächst die Flugzeugkennung klar sein.

So finden Sie die Flugzeugkennung

Condor empfiehlt, die Recherche zwei Tage vor Abflug auf der Homepage zu beginnen. Unter dem Reiter "Strecke" können Sie nachschlagen, um welches Flugzeug es sich genau handelt. Auch der Dienst FlightRadar24 gibt Auskunft über die Kennung.

Welche Farbe gehört zur Flugzeugkennung

Auf der Webseite der Fluggesellschaft finden Sie eine komplette Übersicht der Kennungen zu den entsprechenden Streifenlooks. Sollte die Kennung Ihres Fliegers dort nicht aufgeführt sein, dann ist dieses Flugzeug bislang nicht in dem neuen Streifen-Look lackiert und nehmen nicht an der "Match the Stripes"-Aktion teil.

So geht es weiter

Jetzt müssen Sie nur noch in Ihrem Kleiderschrank das passende Outfit finden. Die Farbe Ihres Kleidungsstücks muss genau der Streifenfarbe Ihres Flugzeuges entsprechen. Ein hellblau-weiß gestreiftes Kleid ist kompatibel, wenn Sie in einem blau-weiß gestreiften Flugzeug sitzen. Ein lila-weiß gestreiftes Kleid leider nicht. Das Kleidungsstück muss entweder ein Oberteil oder ein Kleid sein. Gestreifte Hosen, Socken, Schals, Kappe, Einstecktuch oder Accessoires werden nicht akzeptiert.