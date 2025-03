Mallorca-Airline Eurowings: So funktioniert das neue Boarding

Die Mallorca-Airline Eurowings führt zum 3. April dieses Jahres ein neues Boarding-Konzept ein. Dabei ist die wichtigste Änderung für Fluggäste, dass es neuerdings beim Einsteigen drei statt bisher zwei Gruppen geben wird. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung an. So soll das Boarding künftig "flüssiger und effizienter" ablaufen. Auch für Familien mit Kleinkindern sind Verbesserungen angekündigt worden.

Ab Anfang April gelten dann drei Gruppen beim Boarding. Die bisherige Gruppe 1 wird neu definiert und umfasst dann Business-Kunden von Eurowings, sowie beispielsweise Senatoren. Aber auch alle anderen Passagiere können das neue Produkt "Priority Boarding" individuell hinzubuchen. Das Kontingent werde aber limitiert sein, teilte Eurowings mit. Ähnliche Nachrichten Mallorca-Flüge zu Ostern in diesem Jahr günstiger als 2024 Mehr ähnliche Nachrichten Wer ein großes Handgepäck dazugebucht hat, gehört dann zur Gruppe 2. "Dazu zählen beispielsweise SMART Buchungen und BASIC-Kund:innen mit gebuchtem großen Handgepäck", heißt es von Seiten der Airline. Alle anderen Passagiere, die mit einer kleinen Tasche reisen, werden der Gruppe 3 zugeordnet. Die Fluggesellschaft Eurowings teilte mit, dass man mit diesen Neuerungen den "Einsteigeprozess für Fluggäste künftig noch effizienter und kundenfreundlicher" gestalten wolle. Wer mit Kleinkindern unterwegs ist, werde demnächst "dank eines Pre-Boardings von einem stressfreien Einstieg ins Flugzeug" profitieren. In wenigen Tagen werden die Änderungen in Kraft treten. Bis Dienstag, 1. April 2025, bleibt alles wie gehabt. Der folgende Tag diene als "Übergangstag, an dem sowohl technische als auch organisatorische Anpassungen an den Flughäfen vorgenommen werden". Das neue Boarding-Verfahren greift dann ab Donnerstag, 3. April, auf allen Flügen mit Eurowings.