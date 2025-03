Tschüss, Strand und Meer: Die fünf meistgegoogelten Mallorca-Dörfer für Urlaub auf dem Land

Im zurückliegenden Jahr hat sich Mallorca als eines der beliebtesten Ziele für den Landtourismus in Spanien positioniert. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie "Landtourismus auf Google 2024", die von sensacionrural.es durchgeführt wurde. Überraschenderweise wurden mehr als 67.000 Suchanfragen im Zusammenhang mit ländlichen Unterkünften auf dieser Insel registriert, was einen bedeutenden Anteil von 57,3 Prozent aller Suchanfragen zu dieser Art von Tourismus auf den Balearen insgesamt ausmacht.

Obwohl sich die Suchanfragen auf Mallorca im Allgemeinen konzentrieren, zeichnen sich einige kleine Gemeinden durch ihre besondere Nachfrage aus. Algaida zum Beispiel führt die Liste mit 1700 Suchanfragen an. Im Herzen der Insel gelegen, bietet dieses Dorf typische landwirtschaftliche Landschaften und ein reiches Kulturerbe mit Orten wie dem Cura-Kloster. Weitere interessante Ziele sind Sant Joan und Pollença, die sich durch ihre Ruhe und ihr kulturelles Angebot auszeichnen.

Mallorca verbindet Natur und Kultur

Neben der natürlichen Schönheit dieser Orte zeigen die Daten auch, dass 42,7 Prozent der Suchanfragen von Einheimischen der Balearen selbst stammen, was auf ein erneutes Interesse der Einheimischen an der Erkundung ihres Landes hinweist. Andererseits tragen auch Großstädte wie Barcelona, Madrid und Valencia einen beachtlichen Teil der Suchanfragen bei, was das wachsende Interesse am lokalen Tourismus unterstreicht.

Das Wachstum des Landtourismus auf Mallorca spiegelt ein breiteres Phänomen in Spanien wider, wo immer mehr Menschen auf der Suche nach authentischen Erlebnissen auf dem Lande sind. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus kulturellem Erbe und Nähe zu Naturlandschaften bereitet sich die Insel darauf vor, immer mehr Besucher willkommen zu heißen, die eine andere Erfahrung abseits des städtischen Trubels suchen.

Liste der meistgesuchten Ort Mallorcas

(1700 Suchanfragen). Algaida liegt im Zentrum der Insel und zeichnet sich durch seine landwirtschaftlich geprägten Landschaften und sein kulturelles Erbe aus, mit Juwelen wie dem Santuario de Cura auf dem Berg von Randa, einem spirituellen Ort mit herrlichem Ausblick. Die Stadt ist auch für ihre Mühlen und Handwerksbetriebe bekannt. Sant Joan (1200 Suchen). Im Herzen der Flachebene von Mallorca gelegen, bietet Sant Joan ländliche Ruhe und eine natürliche Umgebung, die ideal zum Wandern ist. Die Pfarrkirche, das Naturkundemuseum und die traditionelle mallorquinische Architektur ziehen diejenigen an, die abschalten möchten.

(300 Suchen) Dieses Dorf am Fuße der Serra de Tramuntana bewahrt eine authentische Atmosphäre und bietet Wanderwege durch die Berge. Sein Palast und das Stadttheater vervollständigen das kulturelle Angebot. Petra (200 Suchen) Petra ist als Geburtsort von Bruder Junípero Serra, dem Gründer einiger Missionen in Kalifornien, bekannt und verbindet historisches Erbe mit einer landwirtschaftlichen Umgebung. Das Museum und das Kloster von Sant Bernardí sind besondere Highlights.

Die Studie von sensacionrural.es, bei der mehr als 8.600 Begriffe im Zusammenhang mit dem ländlichen Tourismus in verschiedenen Regionen Spaniens analysiert wurden, zeigt, dass sich das Verhalten der Reisenden ändert. Das wachsende Interesse an ländlichen Orten deutet auf den Wunsch hin, in einer von Technologie und Geschwindigkeit geprägten Zeit abzuschalten und der Natur näher zu kommen. Dies unterstreicht auch das Potenzial Spaniens als vielseitiges Reiseziel, das nicht nur städtische Attraktionen, sondern auch eine breite Palette von Angeboten auf dem Land bietet.