"Man muss nicht mehr in der Menge wachsen, sondern im Wert": Mallorcas Hotel-Chef im großen Interview über die Massifizierung

Javier Vich, Präsident des Verbands der Hotelbetriebe Mallorcas FEHM, belebte die Internationale Tourismusmesse ITB in Berlin Anfang des Monats mit einer Erklärung zur Massifizierung, die darauf abzielte, die Sicht der Hotelbranche auf das Problem in fetten Lettern darzustellen. In einem Interview mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" analysierte Vich abseits des ITB-Rummels in aller Ruhe die wichtigsten Fronten der Branche.

Ultima Hora: Die Massifizierung beschränkt sich wirklich nur auf vier Straßen, wie sie auf der ITB sagten?

Javier Vich: Das Einfachste, was man aus den ITB-Erklärungen mitnehmen kann, ist die kurze Notiz, dass die Hoteliers sagen, dass Mallorca nicht überfüllt ist. Ich gebe zu, dass wir ein leichtes Ziel sind. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Insel das ganze Jahr über nicht überfüllt ist. Und dass man auf einer Tourismusmesse vor unserem Hauptmarkt die Vorzüge des Reiseziels verkauft und nicht über Massifizierung spricht. Welche sechs Gebiete habe ich gemeint? Wenn man im Internet nachschlägt, welche Gegenden ein Tourist nicht verpassen sollte: Es Trenc, es Caló des Moro, Sa Calobra, Torrent de Pareis, das Kap von Formentor, Sóller und Port de Sóller, das Zentrum von Palma, die Bellver-Burg und die Einkaufszonen in der Altstadt. Natürlich gibt es auch wohlhabende Gegenden, aber wenn Sie mich fragen, ob Peguera oder Santa Ponça überfüllt sind, lautet die Antwort: Nein. Und das Gleiche gilt für Cala Millor, Cala d'Or, Playa de Muro...

Aber wenn man sagt "nur vier Straßen in Palma" oder "nur fünf Gegenden auf Mallorca", könnte man meinen, dass man versucht, das Problem zu verharmlosen. Waren Sie zu vehement in ihrer Aussage?

Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich kein vehementer Mensch bin, aber ich bin kohärent. Es stimmt, dass dieses Problem existiert, und es ist nicht meine Absicht, es zu verharmlosen. Wir wissen, dass Palma dieses Problem in bestimmten Bereichen hat, und vielleicht gibt es mehr als vier Straßen. Aber es gibt auch Stadtteile in Palma, in denen es überhaupt kein Problem gibt. Deshalb konzentrieren wir uns letztlich immer auf die Altstadt und auf bestimmte Monate des Jahres, auf die Tage der Kreuzfahrtschiffe und so weiter. Das sind spezifische Dinge, aber in der Woche vor der ITB gab es eine politische Debatte über den Zusammenbruch. Und über den Zusammenbruch in einer Region zu sprechen, in der der Tourismus 52 Prozent des BIP erwirtschaftet, 22,4 Milliarden Euro...

Aber niemand stellt den Wert des Tourismus als Wirtschaftsmotor in Frage, sondern nur die Art und Weise, wie die negativen externen Effekte, die er verursacht, bewertet werden.

In Wirklichkeit sind die Menschen nicht gegen den Tourismus. Es ist die touristische Vermietung von Mehrfamilienhäusern, die sie zu verärgern beginnt, wenn Touristen in einen Raum eindringen, der als Wohnraum gedacht ist. Wenn die Nutzungen gemischt werden, kommt es zu dem, was jetzt passiert. Die Daten liegen auf dem Tisch: Seit 2015 gab es einen Zuwachs von 115.000 Plätzen bei den regulierten Ferienvermietungen, aber wir wissen nicht einmal, wie viele davon illegal sind. Die Hotelbranche hat mit einer Investition von drei Milliarden Euro eine beispiellose Umstellung vorgenommen, um das Angebot zu erhöhen. Seit 2015 ist das Angebot um 23.000 Betten, also sechs Prozent, gewachsen; die Ferienvermietung um 176 Prozent, plus illegale Betten. Die Verantwortung des Sektors, wertmäßig und nicht mengenmäßig zu wachsen, wurde durch den übermäßigen Anstieg der Ferienvermietungen, die den Schwerpunkt des Problems bilden, konterkariert.

Aber die Ferienvermietung ist nicht der einzige Schuldige.

Auf den Inseln haben wir vier große Herausforderungen zu bewältigen: Demografie, Wohnen, Infrastrukturen und Mobilität. Ihre Defizite werden genutzt, um den Tourismus anzugreifen und ihn zum Sandsack zu machen. Es ist dringend notwendig, die Spirale der demagogischen Narrative zu stoppen, die den Tourismus gefährden. Die Bevölkerung der Balearen ist in den letzten 25 Jahren um 42 Prozent gewachsen. Im gleichen Zeitraum lag das Wachstum in ganz Spanien bei 21 Prozent. Wir stehen vor einer noch nie dagewesenen Wohnungskrise, die auf die Untätigkeit oder das Fehlen einer Wohnungspolitik in den letzten 20 Jahren zurückzuführen ist. Und es ist unfair, eine Regierung zu beschuldigen, die erst seit zwei Jahren an der Macht ist.

Sie räumen also ein, dass es eine Massifizierung gibt, und führen sie auf das Defizit an Infrastrukturen, das Bevölkerungswachstum und die unkontrollierte Vermietung von Ferienwohnungen zurück.

Es handelt sich um eine perverse Debatte, wenn sie im politischen Bereich geführt wird. Ferienvermietungen gab es schon immer, und Hotels haben immer mit ihnen koexistiert, aber erst wenn ihr Wachstum völlig unkontrolliert wird und sich die Nutzungen vermischen, entsteht wirklich ein Problem. Von einem Zusammenbruch und einer Massifizierung während des ganzen Jahres zu sprechen, ist weder richtig noch kohärent. Das exponentielle Wachstum des illegalen Tourismus auf den Inseln und die übermäßige Zunahme des Urlaubstourismus haben in einigen Gebieten zu einem Gefühl der Massifizierung geführt.

Sind Sie dafür, die touristische Vermietung in Mehrfamilienhäusern auf den Balearen zu unterbinden?

Es sollten keine Genehmigungen mehr erteilt werden. Und diejenigen, die bereits erteilt wurden und erneuert werden müssen, sollten nicht mehr verlängert werden. Wenn wir eine Wohnungskrise haben, in der unsere jungen Leute und unsere Arbeitnehmer keinen Zugang zu erschwinglichem Wohnraum haben, und wir weiterhin glauben, dass wir Wohnraum für Ferienvermietungen bereitstellen müssen, haben wir ein Problem.

Ich frage Sie nach der Zahl der Plätze in Mehrfamilienhäusern, die derzeit geregelt existieren.

Wenn 100.000 Ferienunterkünfte vom Markt genommen und zwischen zwei und drei Milliarden Euro in die Infrastrukturen investiert würden, könnten viele der Probleme, die wir haben, beseitigt werden.

Die Zahl der Touristen, die in Ferienwohnungen übernachten, nimmt ab und die Zahl derer, die in Hotels übernachten, nimmt zu. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür?

In der letzten Saison haben wir bereits einschlägige Fälle von Betrug und Marketingplattformen gesehen, die für Geisterwohnungen werben: Ganze Familien haben bei ihrer Ankunft ein nicht existierendes Haus vorgefunden. Es gibt eine Sicherheitskomponente, die eine Rolle gespielt haben könnte.

Stellen wir uns vor, dass alle Defizite bei der Mobilität und der Infrastruktur gelöst sind: Würden Sie behaupten, dass wir die Obergrenze für die Zahl der Ankünfte erreicht haben, oder wären Sie offen für mehr Touristen?

Wenn all diese Probleme gelöst sind, sollten wir weiter in das Angebot investieren. Jetzt greifen wir die Nachfrage an, aber die Nachfrage wird durch Investitionen in das Angebot reguliert. Wenn man das tut, kann man besser segmentieren und die Saison verlängern... Man muss nicht mehr in der Menge wachsen, sondern im Wert. In den Monaten der Nebensaison ist es möglich zu wachsen, aber im Sommer wäre es nicht nötig, noch mehr zu wachsen, selbst wenn die derzeitigen Infrastrukturen verbessert würden.

Die Hoteliers sind gegen die Erhöhung der Übernachtungssteuer in der Hochsaison, weil sie glauben, dass diese Maßnahme keine Auswirkungen auf die Nachfrage haben wird. Ist das wirklich das Schlimmste, was Hoteliers über die Übernachtungssteuer sagen können, dass diese ihnen keine Kunden wegnehmen wird?

Der erste Punkt ist die Konsequenz. Wenn Sie sagen, dass sich eine Erhöhung der Übernachtungssteuer auf die Nachfrage auswirken wird, ist das nicht konsequent. Zweitens führt eine Steuererhöhung dazu, dass die Touristen weniger Geld in Restaurants, Geschäften und allgemein in der Gemeinde ausgeben können. Andererseits kann ich mich nicht daran erinnern, dass die Erhöhung im Programm der Volkspartei stand. Niemand hat für sie gestimmt. Außerdem gibt es derzeit rund 130 Millionen Euro an Einnahmen, und wir haben immer gesagt, dass das Wichtigste ist, zu sehen, wie diese Mittel verwendet werden, dass sie auch langfristig sind, weil wir sonst am Ende nur Flickschusterei betreiben.

Sehen sich die Hoteliers in dem Dokument aus dem Nachhaltigkeitspakt [mit Maßnahmen zur Bekämpfung der Massifizierung, der 2024 von Regierungs-Präsidentin Prohens gegründet wurde; Anm. d. Red.] enthalten?

Ja, natürlich. Wir haben uns an dem Prozess beteiligt und viel Zeit dafür aufgewendet. Und wir werden auch weiterhin im Gremium vertreten sein. Wir teilen nicht 100 Prozent des Inhalts, wie viele der anderen Teilnehmer, denn genau darum ging es: Letztendlich geht es darum, zwischen uns allen festzulegen, wohin wir mit einem maximalen Konsens gehen sollten, aber natürlich gibt es keinen absoluten Konsens in allen Fragen.

Was halten Sie von dem Brief mehrerer Bürgerplattformen, in dem Touristen aufgefordert werden, nicht nach Mallorca zu reisen?

Die Regierung sagte, dass sie die Meinungsfreiheit respektiert, aber die FEHM ist der Meinung, dass dieser Brief hätte verurteilt werden müssen. Der touristische Erfolg Mallorcas beruht gerade auf der Gastfreundschaft.

Hotel- und Gaststättenabkommen. Die ersten Auseinandersetzungen gab es zwischen den Gewerkschaften und dem Gaststätten- und Freizeitsektor. Gibt es jetzt mehr Harmonie zwischen den Gewerkschaften und den Hoteliers?

Wir befinden uns mitten in den Verhandlungen, und wie bei jeder Verhandlung gibt es Momente, in denen sich alle Parteien einander annähern müssen. Ich bin zuversichtlich, dass es im April deutliche Fortschritte geben wird und wir bis dahin eine Annäherung der Positionen sehen sollten. Es stimmt, dass die Positionen noch weit auseinander liegen. Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Verhandlungen und die Positionen liegen weit auseinander, aber wir sind dazu verdammt, einander zu verstehen und zu Vereinbarungen zu gelangen, die uns allen zugute kommen.

Sie haben selbst gesagt, dass der Sektor ausreichend attraktiv sein muss, um Arbeitnehmer anzulocken. Passt eine zweistellige Lohnerhöhung da hinein?

Die Gewerkschaft UGT fordert eine Lohnerhöhung von 19 Prozent, aber auch eine 35-Stunden-Woche. Zunächst einmal sind diese 19 Prozent völlig inakzeptabel, denn wir gehen von den letzten beiden Tarifverträgen aus, in denen sehr große Anstrengungen zur Anhebung der Löhne unternommen wurden. Die Löhne sind also bereits auf dem neuesten Stand, und die Erhöhung muss jetzt moderat ausfallen. Außerdem haben wir einen Personalmangel und ein wachsendes Problem mit ungerechtfertigten Fehlzeiten.

Warum gab es Ihrer Meinung nach früher keine Personalprobleme und jetzt schon?

Ich denke, die Pandemie war ein Wendepunkt. Viele Arbeitnehmer verließen den Sektor, nachdem sie lange Zeit arbeitslos gewesen waren, und es ist schwer, sie wieder zurückzuholen.

Werden Hotelinvestitionen in die Unterbringung von Arbeitnehmern in Zukunft der Trend sein?

Es gibt Bereiche, in denen mehr Personal benötigt wird als in anderen. Es stimmt, dass wir seit Jahren beobachten, dass es Unternehmen gibt, die ihren Mitarbeitern Flächen zur Verfügung stellen oder Wohnungen anmieten. Wird dies ein Trend sein? Ich hoffe, dass dies nicht der Fall sein wird und dass wir das Wohnungsproblem auf den Balearen lösen können, denn sonst werden wir 40 Jahre zurückgehen.