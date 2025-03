Ab diesem deutschen Flughafen fliegt Ryanair ab sofort nach Mallorca

Nach zehn Jahren startet die irische Billigfluggesellschaft nun wieder von Lübeck nach Mallorca. Seit Sonntag fliegen von der Hansestadt aus wieder Maschinen von Ryanair. Um 13.31 Uhr hob nach Angaben auf der Internetseite des Flughafens die erste Maschine in Richtung Mallorca ab. Eigentlich sollte der Flug bereits um 12 Uhr starten. Eine Sprecherin des Flughafens erklärt gegenüber dem Sender NDR und anderen norddeutschen medien, die Flüge seien bereits gut gebucht.

Ihre Rückkehr nach Lübeck begründet die Fluggesellschaft mit den verhältnismäßig niedrigen Flughafengebühren dort. Wegen gestiegener Kosten hatte Ryanair am Airport Hamburg im vergangenen Jahr 60 Prozent der Flüge vom Flugplan gestrichen. Und: "Der Flughafen Lübeck hat sich als attraktiver Standort mit großem Potenzial für uns herausgestellt", sagt ein Ryanair-Unternehmenssprecher. Mit Lübeck soll jetzt eine langjährige Zusammenarbeit entstehen.

Airport-Geschäftsführer höchst zufrieden

Auch Jürgen Friedel, der Geschäftsführer des Flughafens Lübeck, freut sich über die neue Partnerschaft. "Die Anbindung an den internationalen Flugverkehr ist für die Wettbewerbsfähigkeit des Nordens von entscheidender Bedeutung." Rund 50 Millionen Euro investiert der Flughafen nach eigenen Angaben in den Ausbau seiner Infrastruktur. Die Hansestadt ist nach Angaben von Ryanair deutschlandweit der einzige neue Flughafenstandort des Unternehmens.

Dreimal pro Woche will Ryanair die Mallorca-Strecke künftig anbieten. Seit Montag geht es außerdem zweimal in der Woche nach Málaga und von Dienstag an viermal die Woche nach London. Ab Mitte September bietet Ryanair dann auch noch eine Verbindung nach Antalya an. Der Fluggesellschaft geht nach eigenen Angaben von 80.000 Passagieren pro Jahr aus.