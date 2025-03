"Wir können so nicht mehr leben": Bewohner von Palmas Kathedralen-Viertel laufen Sturm gegen Massifizierung

In dem nahe der Kathedrale von Palma de Mallorca gelegenen Viertel "La Seu" beklagen sich die Anwohner zunehmend über die Auswirkungen der Massifizierung auf ihre Lebensqualität. Das Barrio ist mit den geballten Sehenswürdigkeiten der Touristenanziehungspunkt schlechthin. Nun sprachen Anwohner gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" Klartext und erklärten, dass es für die Bürger nahezu unbewohnbar sei. Die schwerwiegendsten Vorwürfe: fehlende Dienstleistungen, Sicherheitsmangel, Schmutz und Wohnungsnot.

Schmutz und Gedränge

"Es ist wie eine Invasion", sagte ein Nachbar. "Eigentlich ist 'La Seu' für die direkten Anlieger unbewohnbar", so de Mann weiter. Er beschreibt, dass gerade in den engen Gässchen teilweise kein Durchkommen mehr sei. Mehr Tourismus, mehr Dreck auf dem Asphalt! Und somit mehr Putzkräfte mit ihren Kehrmaschinen, die zum Stau in den Gassen beitragen. "Jetzt ist es bereits im März schon überfüllt. Was soll das erst im Sommer geben?"

Kaum Supermärkte

"Ein normaler Einkauf im Supermarkt ist sehr mühsam" zählte der Palmesaner unter den weiteren Konsequenzen auf. "Schau Dich doch einmal um: Einen richtigen Supermarkt gibt es hier nicht. Für einen richtigen Einkauf müssen wir einen weiten Weg durch die Mengen zurücklegen."

"Tourists go home": Protest in Form von Hassbotschaften an den Gemäuern.

Mehr Kriminalität, Unsicherheit und Hassbotschaften

„Mehr Touristen ziehen unweigerlich auch mehr Diebe und Kriminelle an, was dazu führt, dass sich die Menschen auf den Straßen unsicherer fühlen", so Anwohner. Protest manifestiert sich nicht nur in lauten Demonstrationen, sondern auch in zahlreichen Graffiti und Kritzeleien an den Hauswänden. Oft sind diese Beleidigungen gegen Touristen gerichtet. "Besonders ärgerlich ist es, wenn die historische Architektur der Inselhauptstadt darunter leidet. Immer häufiger werden Hassbotschaften in die Mauern eingeritzt."

Wohnungsnot

Ein seit Langem bekanntes Problem ist der Wohnungsmarkt: Während es auf dem Rest der Insel schwer ist, so ist es in der Innenstadt nahezu unmöglich, eine Immobilie zu finden oder zu finanzieren. Die alteingesessenen Bürger können im Sommer oftmals nicht einmal aus ihrer Haustüre auf die Straße hinaus gelangen, so vollgepackt sind die ohnehin engen Gässchen. "Interessant ist der Kreis nur für ausländische Investoren, die von der guten Lage profitieren. Für die ist es ein lukrativer Trend geworden, hier alle Immobilien aufzukaufen", so der Anwohner weiter.