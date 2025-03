Umweltschützer erbost: Luxushotel auf Mallorca bringt Edelkunden in teuren Jeeps auf geschützten Strand

Das renommierte Hotel Four Seasons Formentor auf Mallorca sieht sich erneut heftiger Kritik ausgesetzt. Der Grund: Die Betreiber bieten ihren Gästen exklusive 4x4-Ausflüge zur geschützten Cala Murta, einer unberührten Bucht im Naturpark der Halbinsel Formentor. Umweltschützer schlagen Alarm und werfen dem Hotel vor, mit diesen Angeboten das fragile Ökosystem der Region zu gefährden.​

Exklusivität versus Umweltschutz

Die Cala Murta ist als Naturgebiet von besonderem Interesse (ANEI) ausgewiesen, was strenge Auflagen für Bauvorhaben, Zugänge und Nutzungen beinhaltet. Traditionell war die Bucht ausschließlich zu Fuß oder per Boot erreichbar. Das Hotel Formentor jedoch bietet seinen Gästen nun die Möglichkeit, die Bucht mit Geländewagen zu besuchen und dort private Picknicks zu genießen. Diese Praxis stößt bei der Bürgerplattform SOS Residents auf scharfe Ablehnung. In einer Stellungnahme betont die Organisation: „Mallorca ist kein Freizeitpark. Wer die Insel liebt, zerstört sie nicht.“​

Wiederholungstäter in Sachen Umweltverstöße

Es ist nicht das erste Mal, dass das Hotel Formentor wegen fragwürdiger Aktivitäten in den Fokus gerät. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Hotel gegen eine vom Rathaus Pollença verhängte Strafe von über fünf Millionen Euro Berufung eingelegt hat. Der Vorwurf: Umbauarbeiten ohne die erforderlichen Genehmigungen. Diese erneuten Vorfälle werfen ein Schlaglicht auf ein Tourismusmodell, das offenbar bereit ist, ökologische Standards zugunsten von Luxusangeboten zu untergraben.​

Debatte um nachhaltigen Tourismus

Die Kontroverse um die 4x4-Ausflüge hat eine breite Diskussion über die Ausrichtung des Tourismus auf Mallorca entfacht. Während Naturschützer und Anwohner nachhaltige Konzepte fordern, die die Umwelt respektieren, scheinen einige Luxusanbieter andere Prioritäten zu setzen. Bislang haben weder das Hotel noch die zuständigen Behörden Stellung dazu bezogen, ob diese Aktivitäten mit den geltenden Vorschriften konform gehen oder ob Sanktionen drohen.​

Ein fragiles Paradies auf dem Spiel

Die Halbinsel Formentor und insbesondere die Cala Murta sind Juwelen Mallorcas, deren Schutz oberste Priorität haben sollte. Die Einführung von motorisierten Ausflügen in solche sensiblen Gebiete könnte nicht nur das ökologische Gleichgewicht stören, sondern auch einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen.