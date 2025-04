Dieses Kult-Luxushotel in Palma wurde nach aufwändiger Renovierung jetzt wiedereröffnet

Nach einer umfassenden Renovierung hat das traditionsreiche Hotel Victoria Gran Meliá in Palma de Mallorca am Montag seine Türen wieder geöffnet. Das in den 1920er Jahren erbaute Haus, das über Jahrzehnte als Treffpunkt der lokalen und internationalen High Society galt, wurde mit einer Investition von fast zwölf Millionen Euro modernisiert. Die Eigentümer des Hotels – das Investmentkonsortium Victoria Hotels & Resorts, an dem Meliá, Bankinter Investment und GMA beteiligt sind – setzen mit der Neueröffnung auf eine Verbindung aus historischer Eleganz und modernem Luxus.

Historischer Charme trifft auf moderne Technik Im Zuge der Umgestaltung wurde das Hotel unter der Leitung des Architekturbüros ASAH restauriert. Besonders viel Wert wurde auf den Erhalt der klassischen Architektur gelegt, während die 171 Zimmer mit zeitgenössischem Design und modernen Annehmlichkeiten ausgestattet wurden. Viele der Zimmer bieten einen direkten Blick auf den Hafen von Palma und die Kathedrale, womit das Haus seinen Gästen eine der besten Aussichten der Stadt verspricht. Neben den baulichen Veränderungen setzt das Hotel auch auf eine ungewöhnliche Marketingstrategie. Mithilfe Künstlicher Intelligenz wurden historische Fotos aus den 1950er bis 1970er Jahren überarbeitet und neu interpretiert. Ziel ist es, den früheren Glanz des Hauses digital wieder aufleben zu lassen. Es handelt sich dabei um die erste Kampagne der Marke Gran Meliá, die auf diese Technologie setzt. Neuer Paseo Marítimo und kulturelle Angebote Die Wiedereröffnung des Hotels fällt in eine Phase des Wandels für Palmas Paseo Marítimo. Die Uferpromenade, die in den kommenden Jahren neugestaltet werden soll, soll das Stadtbild nachhaltig verändern und Palma als exklusives Reiseziel weiter aufwerten. Das Victoria Gran Meliá will sich in diesem Kontext als kultureller Anlaufpunkt etablieren und plant, sowohl Touristen als auch die lokale Bevölkerung mit besonderen Veranstaltungen anzusprechen. Ein zentrales Element dieses Konzepts ist das neue Victoria Grand Café. Das ganztägig geöffnete Restaurant soll mit einer Kombination aus lokalen Produkten und einer vielseitigen Speisekarte an den gesellschaftlichen Glanz vergangener Jahrzehnte anknüpfen. Darüber hinaus setzt das Hotel auf Partnerschaften mit kulturellen Institutionen, darunter das Paco de Lucía Mallorca Festival, um ein breites Angebot an Kunst- und Musikveranstaltungen zu schaffen.