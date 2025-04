Neue Benimm-App: Mallorca-Urlauber müssen ab 1. Juli bei Einreise QR-Code vorlegen

Wer Urlaub auf Mallorca machen will, muss künftig bei der Einreise einen QR-Code vorlegen. Dieser kann in einer neuen "Benimm-App" generiert werden, in der Reisende Fragen zu ihrem Verhalten und ihrem Alkoholkonsum auf Mallorca beantworten müssen. Entsprechende Pläne haben die Inselbehörden am Dienstag bekanntgegeben. Die neue Regelung greift bereits ab dem 1. Juli dieses Jahres und gilt vorerst nur für Touristen aus Deutschland. Dahinter steckt ein Abkommen zwischen Deutschland und Spanien.

Die Folge: Noch bevor deutsche Urlauber einen Fuß auf die Insel setzen können, müssen sie bei der Einreise den QR-Code vorweisen können. Entsprechende Kontrollstellen werden dieser Tage am Flughafen von Palma de Mallorca aufgebaut. Auf diese Weise sollen die Touristen versichern, dass sie sich auf der Insel benehmen werden. Ähnliche Nachrichten Deutscher Supermarkt, Hotels, Brennpunkt-Park: Das Barrio La Ribera an der Playa de Palma ist ein Viertel im Wandel Mehr ähnliche Nachrichten Ende dem Exzess-Tourismus Mit dieser neuen Regelung will Mallorca dem Party-Tourismus auf der Insel endgültig einen Riegel vorschieben. Schon seit Jahren wird auf der Insel versucht, der Lage Herr zu werden, vor allem an den Feiermeilen des Ballermann an der Playa de Palma sowie in Magaluf im Südwesten der Insel. In der Vergangenheit kam es dort immer wieder zu Exzessen. Wer bei der Einreise keinen QR-Code hat, kann am Flughafen von Mallorca im Rahmen einer Express-Befragung die entsprechende Benimmerklärung abgeben. Die neue "Benimm-App" mit dem Namen "Ver-Äppel" werde bald als Download für iPhones und Android-Smartphones zur Verfügung stehen. April, April! Wir hoffen, unser April-Scherz hat Sie zum Schmunzeln gebracht. Wir versichern Ihnen, dass Sie auch in diesem Sommer ganz entspannt und ohne QR-Code auf die Insel fliegen können.