Alcúdia und eAula engagieren sich für die Ausbildung in der Tourismusbranche

Auch am vergangenen Dienstag war das kommunale Auditorium von Alcúdia auf Mallorca wieder Gastgeber einer neuen Ausgabe von eAula Alcúdia - Tourismus-Talent, einer Veranstaltung, die vom Rathaus von Alcúdia unterstützt wird und sich an Schüler der Sekundarstufe und der Berufsausbildung in der Gemeinde richtet, bei der Lehrer, Experten und ehemalige Schüler ihre Ansichten über die Bedeutung der Berufsausbildung im Tourismussektor darlegen.

Die Stände des Auditoriums waren am Dienstag von etwa zweihundert Schülern der Sekundarschule von Alcúdia, der Sekundarschule Moll Vell und der Schule Nuestra Señora de Consolación besetzt, die von Auszubildenden im Veranstaltungsbereich empfangen wurden, um ihre Akkreditierungen zu erhalten und in das Auditorium begleitet zu werden. Die Direktorin von eMallorca Experience, Miriam Nogueira, begrüßte die Anwesenden und übergab das Wort an die Gemeinderätin für Bildung von Alcúdia, Verónica Caro, die "den Enthusiasmus hervorhob, den wir vom Rathaus an den Tag legen, um unsere jungen Leute auf alle Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten aufmerksam zu machen, die in unserer Gemeinde im Tourismussektor angeboten werden".

Erster Block über Küche und Gastronomie

Die Veranstaltung eAula Alcúdia -Tourism Talent 2025 ist in drei thematische Blöcke unterteilt. Am ersten Block, der sich mit der Küche und der Gastronomie befasste, nahmen Felip Caldés, Professor des Studiengangs Küche, sowie Josep Damià Horrach, Leiter der Abteilung für Unternehmensgründung und Talententwicklung bei Hotels Viva, und Jaume Marchand, ein ehemaliger Student des Studiengangs, teil. Alle drei waren sich darin einig, dass "um in diesem Bereich voranzukommen, eine kontinuierliche Ausbildung notwendig ist", die auch dann fortgesetzt werden muss, wenn die Praktika bereits am Arbeitsplatz absolviert werden. Josep Damià Horrach betonte "die Bedeutung der 400 Stunden praktischer Ausbildung, die in der Berufsausbildung zum Koch absolviert werden, denn es gibt eine Verbindung zwischen Lehrer, Schüler und Arbeiter, die sehr wichtig ist. In der Tat, was wir am meisten bemerken, ist der Mangel an qualifiziertem Personal, und diese Studiengänge liefern dieses". Sowohl in diesem als auch in den anderen Kolloquien wurde mehrfach betont, dass "Sprachkenntnisse unerlässlich sind". Felip Caldés schloss seine Rede, indem er über zwei Aspekte wie "Berufung und Einstellung" sprach, um erfolgreich zu sein.

Das zweite Kolloquium befasste sich mit dem Thema Catering-Services und wurde von Professorin Ingrid Roman, der ehemaligen Studentin Vanessa Schwab und Monica Pieptanar, Product Manager des Sunwing Hotels, gehalten. In einem unterhaltsamen Vortrag, in dem sie Fragen der Studenten beantworteten, betonten sie "den Wert von Service und sozialer Kompetenz als Eckpfeiler der Branche". Ingrid Roman erläuterte, dass "der Kontakt mit dem Kunden, das Kennen seiner Bedürfnisse und das Antizipieren dieser Bedürfnisse für unsere Arbeit unerlässlich sind", und die drei räumten mit dem Mythos auf, "dass jeder Kellner sein kann; eine umfassende Ausbildung und eine aufrichtige Berufung sind notwendig".

Dritter runder Tisch über Tourismusmanagement

Am dritten runden Tisch nahmen Antònia Martorell, Dozentin für Tourismusmanagement, die ehemaligen Studenten Joel Martín, Samuel Ortega und Paula Martínez sowie der Direktor des Hotels Garden Saladina, Llorenç Garcias, teil. Die ehemaligen Studenten erklärten zum Thema Tourismusmanagement, dass "die Berufsausbildung eine sehr praktische Vision dessen vermittelt, was man am Arbeitsplatz vorfindet", und die Lehrerin Antònia Martorell wies darauf hin, dass "wir Lehrer uns ständig auf dem Laufenden halten, um eine zeitgemäße Ausbildung anbieten zu können, die der Arbeitsweise in der Hotelbranche entspricht". Llorenç Garcias vertrat die Ansicht, dass "die Einstellung und der Wunsch zu lernen, sowie die Sprachen das Wichtigste sind".

Die Schüler des Kochkurses der Sekundarschule Alcúdia boten ein Showkochen an und bereiteten Gerichte wie Öl-Pfannkuchen mit veganer Sobrassada, Käse und Tapas und eine Neuinterpretation der Ensaïmada. Die Bürgermeisterin von Alcúdia, Fina Linares, konnte an der Veranstaltung nicht teilnehmen, wollte sich aber die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mit den Schülern über ein Video zu kommunizieren, in dem sie betonte, dass "Ausbildung und Spezialisierung die beste Investition in euch sind, die ihr tätigen könnt. Hört nicht auf zu lernen und an euch zu glauben, denn Alcúdia braucht junge Menschen wie euch, um auch weiterhin eine Referenz im internationalen Tourismus zu sein".