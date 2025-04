Totale Flexibilität: Diese Mallorca-Airline bietet ab sofort kostenfreies Umbuchen und Stornieren

Condor bedient Mallorca zum Beispiel ab dem Flughafen Frankfurt am Main. | Condor

Die Fluggesellschaft Condor hat am vergangenen Mittwoch Änderungen in seiner Tarifstruktur vorgenommen. Die wichtigste Neuerung ist, dass Kunden ab sofort leichter ihre Flüge umbuchen oder stornieren können. Die Änderungen betreffen auch Passagiere nach und von Mallorca, das von 15 Flughäfen in Deutschland, Österreich und Schweiz angeflogen wird.