Mallorca hebt ab: Osteransturm auf die Insel

Mallorca rüstet sich für eine Tourismusflut: Pünktlich zur Karwoche verdoppelt sich die Zahl der Flüge, 92 Prozent der Hotels öffnen ihre Tore, und die Strände füllen sich mit Urlaubern. Airlines haben mehr als vier Millionen Sitzplätze für die Balearen eingeplant, was in einigen Ferienorten auf den Balearen zu einer Auslastung von bis zu 80 Prozent führen wird.

Bereits der Flughafen Palma meldet für diesen Monat rund 21.400 Starts und Landungen, ein massiver Sprung von den 12.300 im März. Auch Ibiza erlebt einen ähnlichen Anstieg, von 2700 auf 5400 Flüge. Nach Angaben der spanischen Vereinigung für Slot-Koordination (AECFA) wächst die Zahl der Flüge im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent, die Anzahl der Sitzplätze sogar um 8,5 Prozent.

Tourismusbranche im Hochbetrieb

Der mallorquinische Hotelverband FEHM sieht einen deutlichen Anstieg der Hoteleröffnungen. Die Zahl liegt zwei Prozentpunkte über dem Vorjahr und ganze zwanzig Punkte über dem Ostern 2024. Die erwartete Belegung liegt durchschnittlich bei 70 Prozent, in Hotspots wie Palma, Cala Major, Alcúdia oder Peguera klettert sie auf 80 Prozent.

Maria José Aguiló, Vizepräsidentin der FEHM, hebt hervor, dass sich das spätere Osterdatum nicht negativ auswirke. Vielmehr profitierten bestimmte Urlaubsorte besonders vom Aufschwung, da sie sich mit Angeboten für Sport-, Kultur- und Kongresstourismus positioniert hätten. Cala Millor etwa erwartet ab Mai einen Ansturm von Sportlern, während andere Regionen nach Ostern saisonale Rückgänge verzeichnen dürften.

Auch in Alcúdia und Can Picafort sind die Aussichten hervorragend. Laut Hotelverbandspräsident Pablo Riera-Marsa liegt das an besseren Verbindungen zu den wichtigsten Herkunftsmärkten. Allerdings warnt er vor einem "Maital": Die Pfingstferien in Deutschland fallen dieses Jahr später, was zu einem zwischenzeitlichen Rückgang der Besucherzahlen führen könnte. Dennoch bleibe der Trend positiv, und man setze weiterhin auf eine Verlängerung der Saison bis in den Herbst.

Sicherheitsdebatte an der Playa de Palma

Während sich Hoteliers über die steigenden Zahlen freuen, bleibt ein Sorgenpunkt bestehen: die Sicherheit an der Playa de Palma. Die dortige Hotelvereinigung hat eine Zusammenarbeit mit der Polizei ins Leben gerufen, um Regeln für eine "sichere und gesittete" Saison festzulegen. Vertreter der Hotellerie trafen sich mit der Guardia Civil und der lokalen Polizei von Palma und Llucmajor, um Maßnahmen zu koordinieren.

Pedro Marín, Präsident des Verbandes, fordert entschlossene Schritte gegen zunehmende Kriminalität und schlechtes Benehmen. Seit Jahren klagen Anwohner und Unternehmer über ausufernde Exzesse in der Region. "Die Behörden nehmen das Thema endlich ernst, wir hoffen auf spürbare Verbesserungen", so Marín.

Insgesamt bereitet sich Mallorca auf eine starke Saison vor. Die Buchungszahlen steigen, und wer in einem modernisierten Hotel wohnt, muss mit höheren Preisen rechnen. Doch selbst die Strandbars profitieren: Ihre Betreiber erwarten eine Auslastung von bis zu 90 Prozent – ein weiteres Zeichen, dass die Balearen-Insel in der Urlaubergunst ungebrochen bleibt.